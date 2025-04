Pollán afirma que Villalar «no está consiguiendo» que los ciudadanos se sientan identificados

Leonoticias León Miércoles, 23 de abril 2025, 13:27 Comenta Compartir

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, afirmó que «Castilla y León es una tierra tan rica en historia que cualquier día podría ser el día de la Comunidad». Así lo trasladó durante la inauguración de la Jornada de Puertas Abiertas que celebra la institución, y en el que aseguró que el Estatuto fijó el 23 de abril, «una fecha igual de apropiada que muchas otras», al mismo tiempo que recordó que «los comuneros forman parte de la historia de Castilla y León y de España, exactamente igual que Carlos I, las primeras Cortes de León, la figura de Felipe II o la toma de Torrelobatón, que «podrían ser fechas muy apropiadas también, pero el Estatuto fijó el 23 de abril y estamos encantados».

En este sentido, aseveró: «Los españoles no tenemos que superar nuestra historia, y mucho menos arrojárnosla a la cabeza los unos a los otros», y añadió que hay «que asumirla con naturalidad y, cuando corresponda, con orgullo».

También hizo un llamamiento a «aparcar las legítimas diferencias y reivindicar la celebración de lo que nos une», y felicitó a todos los ciudadanos el Día de Castilla y León, con un recuerdo a que «las puertas de esta casa están siempre abiertas a la ciudadanía, no solo hoy».

Pollán contestó a quienes le acusan de torpedear la fiesta de Villalar. «No tenía pensado entrar en este tema, pero lo que sigo escuchando y viendo me hace reflexionar muchas cosas», dijo, para responder al alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, quien aseguró estos días que «lo coherente es que la Fundación de Castilla y León se disuelva». «Él no es quien para pedir eso», y enumeró las acciones realizadas, como los más de 20 proyectos que ha realizado entre 2024 y 2025 en las nueve provincias, que llega en su ámbito de actuación a casi 100.000 personas y que «va a seguir trabajando conforme a sus objetivos fundacionales, que se modificaron junto a su Estatuto en el 2020, cuando dejó de ser la Fundación Villalar, algo de lo que no se ha dado cuenta» el regidor de la localidad vallisoletana. En base a eso, añadió, «es como se está trabajando».

El presidente de las Cortes leyó los cuatro objetivos fundacionales, «para que no haya malos entendidos», y que conoce el alcalde de Villalar. «No he visto en ningún sitio cuál es la implicación o que lo coherente sea que se disuelva por no apoyar la fiesta de Villalar. Los estatutos se cumplen al pie de la letra», dijo.

Igualmente, afeó al regidor por asegurar que es una «fiesta integradora», cuando «para ver que no es así no hay más que leer el manifiesto que firmaron en las Cortes, excluyendo a Vox, diciendo que tienen que salir de las instituciones». «Yo llevo tres años aguantando sus insultos y descalificaciones. Que se preocupe por organizar su fiesta, que busque los apoyos necesarios para hacerlo. La Fundación de Castilla y León dejó de realizar el plan de autoprotección porque no realiza las actividades», comentó Pollán, quien recordó que fue una decisión del Patronato, «por mayoría, no mía». «Le pediría que deje de poner en mi persona y mi cabeza el que la Fundación no se haya hecho cargo del plan», cargó Pollán, quien instó a Alonso Laguna a preguntar a los patronos del PP, que «no asistieron al último Patronato, porqué no lo hicieron y a lo mejor si hubieran estado el resultado hubiera sido otro».

Igualmente, consideró que esta fiesta «no está consiguiendo» que cada vez se sientan identificados más ciudadanos. «Pero yo nunca he hecho nada en contra para que no lo sea. Llevo tres años presidiendo las Cortes y la Fundación y hemos colaborado intensamente hasta este año. Pero no pueden pretender que con un presupuesto tan limitado como el que tiene la Fundación, se dedique más del 50 por ciento a un día de fiesta para el que los que han ido, se ven ciertas cosas que de integradoras tienen poco».

Recordó que la Junta ha creado la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, que «apoya la fiesta de este año y quizás es la que tiene que estar implicada».