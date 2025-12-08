Seis intoxicados por humo, uno hospitalizado, en el incendio en un hotel en Salamanca Un varón de 37 años fue trasladado al Hospital de Salamanca tras el fuego originado de madrugada en una habitación del establecimiento de la calle Saavedra y Fajardo

Imagen del hotel en el que se ha declarado el incendio en Salamanca.

Un incendio declarado esta madrugada en una habitación de un hotel situado en la calle Saavedra y Fajardo de Salamanca, la travesía de la N-630, obligó a atender a seis personas por inhalación de humo, con un varón de 37 años como único trasladado al Complejo Hospitalario de la capital charra en una ambulancia de soporte vital básico.

El suceso se produjo pasadas las tres y media de la madrugada horas, cuando varias llamadas alertaron a la sala de operaciones del 112 de la presencia de una humareda muy densa en el interior del establecimiento. En los primeros avisos ya se solicitaba asistencia urgente para una menor de 14 años que presentaba síntomas de intoxicación.

El centro de emergencias movilizó a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Bomberos de Salamanca, además de a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar del incendio, los sanitarios atendieron a seis afectados: además del varón trasladado, fueron asistidos dos hombres de 52 y 42 años y tres mujeres de 43, 14 y 6 años, que fueron dadas de alta en el propio hotel tras una primera valoración.

Según informaron los Bomberos de Salamanca tras concluir su intervención, el origen del humo se encontraba en una habitación del hotel donde se declaró el incendio y que fue extinguido por usuarios del establecimiento con los extintores disponibles.