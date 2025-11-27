El fuego arrasa el restaurante de un camping en un pueblo de León La mala combustión de una chimenea provocó el incendio del edificio mientras el resto de la instalación no ha sufrido daños y sigue abierta

Jornada de sobresaltos en Boca de Huérgano con un incendio en uno de sus recursos turísticos, el Lobo Camp. Según el alcalde de esta localidad de la provincia de León y padre del dueño del camping, Pedro Fernández del Cojo, el fuego se originó cuando estaban prendiendo una chimenea por donde se coló el fuego al resto de la estructura «y acabó ardiendo todo».

Óscar Fernández del Cojo confirma a Leonoticias que la infraestructura que ha ardido es el restaurante y que «el resto a salvo y permanece abierto».

El padre del dueño también señala que un perito del seguro ya ha estado en el lugar y que se arreglará todo para en primavera, «para Semana Santa vuelva a abrir el restaurante y esté todo perfecto».

No ha habido que lamentar ningún daño personal ni más daños materiales que los ya comentados en una instalación turística que se ha renovado recientemente y ha visto como el fuego se ha convertido en un contratiempo con los incendios que el pasado verano azotaron con fuerza varias zonas de León como esta de la montaña oriental de la provincia.