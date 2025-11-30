leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mañueco, en la concentración del Partido Popular en Madrid. Juan Lázaro
Concentración del Partido Popular en Madrid

Mañueco asegura que el «sanchismo está podrido» y reclama la convocatoria de elecciones generales

El presidente autonómico del PP asegura que, como se demuestra en Castilla y León, «otra forma de gobernar es posible»

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy en Madrid que el Gobierno no tiene ningún proyecto y reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. «El sanchismo está podrido desde la raíz y lo único que busca es la forma de mantenerse en el poder y de resistir en la Moncloa», afirmó.

Mañueco, que esta mañana participó en Madrid en la manifestación convocada por el PP para protestar por la «corrupción» que rodea al Gobierno, argumentó que hay otra forma de gobernar muy diferente a la del PSOE en Moncloa como demuestra el PP en la Junta de Castilla y León, «con más crecimiento económico, con el mayor número de personas trabajando de la historia, con los impuestos más bajos, con un incremento de derechos sociales y, sobre todo, con los mejores servicios públicos de España».

Noticias relacionadas

UPL pide a Mañueco menos «promesas incumplidas» con los 100.000 hogares sin internet

UPL pide a Mañueco menos «promesas incumplidas» con los 100.000 hogares sin internet

El PSOE de León «intensifica su movilización territorial» para poner fin a «38 años de abandono por parte de la Junta»

El PSOE de León «intensifica su movilización territorial» para poner fin a «38 años de abandono por parte de la Junta»

El PSOE espera que Quiñones «pague en los tribunales lo que no ha pagado políticamente»

El PSOE espera que Quiñones «pague en los tribunales lo que no ha pagado políticamente»

El presidente autonómico aseguró que la forma que se reivindica desde Castilla y León es la que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. «Sánchez siempre hecho lo que le interesa a él. Nunca ha pensado ni en España ni en los españoles. Por eso queremos lanzar un mensaje nítido a todos: él no puede seguir, no hay proyecto, está podrido, y manchado por todos los lados, en su entorno, en su partido y también en su Gobierno», aseveró.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  2. 2 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  3. 3 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada
  4. 4 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  5. 5 Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León
  6. 6 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro
  7. 7 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas
  8. 8 Herido un hombre de 30 años tras chocar su patinete contra un coche en León
  9. 9 El Granada frena la racha de una combativa Cultural que peleó hasta el final
  10. 10 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Mañueco asegura que el «sanchismo está podrido» y reclama la convocatoria de elecciones generales

Mañueco asegura que el «sanchismo está podrido» y reclama la convocatoria de elecciones generales