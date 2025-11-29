El PSOE de León «intensifica su movilización territorial» para poner fin a «38 años de abandono por parte de la Junta» La dirección provincial del partido se reúne en Camponaraya con las agrupaciones del territorio perteneciente a las demarcaciones del Partido Judicial de Ponferrada

El Partido Socialista de León celebró este sábado en Camponaraya una reunión de trabajo con las agrupaciones pertenecientes a las demarcaciones del Partido Judicial de Ponferrada -Bierzo Central, Bierzo Oeste y Cabrera Suroeste-, en su estrategia de «intensificar su movilización territorial» ante unas elecciones autonómicas en las que la ciudadanía «deberá elegir entre un proyecto de progreso y futuro o la continuidad del abandono que el Partido Popular ha impuesto durante 38 años desde la Junta de Castilla y León».

En el encuentro participaron el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; el presidente provincial, Eduardo Morán; el secretario de Organización, Daniel San José; el secretario de Política Municipal, Octavio González; el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel; el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón; así como Javier Arenas, adjunto a la Secretaría de Organización, y Leticia Martínez, secretaria de Administración. Asistieron también responsables de las agrupaciones de Camponaraya, Cacabelos, Carracedelo, Cubillos del Sil, Toral de los Vados, Carucedo, Corullón, Trabadelo, Puente de Domingo Flórez y Villafranca del Bierzo, entre otras.

Durante el encuentro, los socialistas analizaron la situación de «profunda desigualdad y deterioro» que sufre el Bierzo y la provincia de León, que ha sido «víctima de la falta de inversiones, del deterioro progresivo de los servicios públicos y de la incapacidad política del PP para impulsar medidas que garanticen igualdad y oportunidades» con ejemplos como el Hospital del Bierzo o la educación con «retrasos y deficiencias estructurales».

Incendios de la Junta

El PSOE de León recordó también la «deficiente gestión» de los incendios que la Junta «ha mantenido en los últimos años», especialmente en la provincia de León y en zonas del Bierzo que «han sufrido incendios devastadores sin medios suficientes ni una planificación adecuada».

En este sentido, Javier Alfonso Cendón denunció que «mientras el territorio ardía, Mañueco y Suárez-Quiñones mantuvieron una actitud inadmisible», de forma que «el Gobierno autonómico llegó tarde, mal y sin medios», por lo que «la gestión de los incendios terminó en la Fiscalía y supuso la reprobación de sus responsables tanto en el Parlamento como por parte de la ciudadanía».

Para los socialistas, la «política de recortes» en emergencias y en prevención forestal es «una muestra más del abandono que la Junta ha aplicado hacia esta tierra, debilitando los mecanismos de respuesta y dejando a los municipios sin recursos suficientes para afrontar las emergencias».

Infraestructuras autonómicas

El PSOE leonés también puso el foco en las infraestructuras autonómicas «abandonadas», con «carreteras sin modernizar, equipamientos obsoletos y proyectos estratégicos que nunca llegan», lo que demuestra «la falta total de compromiso de la Junta con el Bierzo».

Como ejemplo de ello, aludieron al Parque Agroalimentario del Bierzo, «anunciado año tras año por los gobiernos del Partido Popular y nunca ejecutado», así como la «falta de diseño de un plan industrial serio que atraiga empresas, que apueste por la innovación, que refuerce la transición energética o que genere empleo estable» y la «ausencia de una estrategia frente a la despoblación».

El PSOE como alternativa

Frente a todo ello, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, presentó el proyecto socialista como «la única alternativa capaz de garantizar igualdad territorial, servicios públicos de calidad y un modelo productivo moderno y sostenible». Así, señaló que el liderazgo de Carlos Martínez «representa una oportunidad histórica para abrir una nueva etapa en la Junta de Castilla y León basada en la inversión, la modernización y el respeto hacia esta tierra».

«Nos jugamos nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra industria y las oportunidades de nuestros jóvenes. El Bierzo y la provincia de León necesitan una Junta que crea de verdad en esta tierra y que la sitúe donde merece y esa Junta solo puede llegar de la mano del Partido Socialista», concluyó Cendón.