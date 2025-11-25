UPL pide a Mañueco menos «promesas incumplidas» con los 100.000 hogares sin internet de calidad en la Región Leonesa La formación leonesista ha recordado a Mañueco sus promesas en 2019 y 2022 de que la Junta desarrollaría un plan de más de 100 millones de euros para llevar internet a todos los rincones de la comunidad

Leonoticias León Martes, 25 de noviembre 2025, 18:26

Unión del Pueblo Leonés (UPL) advierte que la Región Leonesa cuenta con más de 100.000 hogares sin acceso a internet de calidad tras haberlo prometido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en 2019 y en 2022. Así se lo ha trasladado la secretaria general de UPL y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la sesión plenaria de este martes en las Cortes de Castilla y León. Gallego ha explicado que la Región Leonesa «tiene más de 100.000 hogares donde no se alcanzan los 100 megas por segundo en el acceso a internet» y detalló que León es la que «peor dato de España» en este ámbito, siguiéndole en la comunidad las provincias de Salamanca y Zamora.

«Las tres provincias de la Región Leonesa son las que tienen un peor dato en la comunidad con León a la cabeza con 74.303 hogares sin internet de calidad, seguidos por los 14.377 de Salamanca y los 13.193 de Zamora». Se recuerda desde las filas leonesistas que en la precampaña de las elecciones autonómicas de 2019 «el propio Fernández Mañueco prometió en Zamora que desarrollaría desde la Junta un plan de más de 100 millones de euros para llevar internet a todos los rincones». Tres años después, recuerdan, con adelanto electoral mediante, en la precampaña de 2022 «volvió a recuperar la Junta su promesa incumplida y volvía a asegurar que todo el territorio de la Comunidad estaría conectado con un internet de al menos 100 megas por segundo en el año 2025».

La líder leonesista ha refrendado que la realidad en este momento «es bien distinta» a lo prometido por Mañueco en 2019 y 2022, algo así como «mucho ruido y pocas nueces» en alusión al eslogan de precampaña del PP en la comunidad, «porque los datos confirman sus incumplimientos», afirman desde UPL.

«Especialmente alarmante es la situación en las tres provincias de la Región Leonesa, donde nos encontramos zonas con graves problemas de conectividad como la Somoza berciana o La Cabrera, o municipios como Encinedo, Valderrueda, Truchas, Monleón o Campillo de Azaba, o las zonas rurales de los municipios de Villafranca del Bierzo o Ponferrada, entre otros, que se situarían como focos críticos de aislamiento digital» con predominio de «zonas blancas» sin cobertura rápida de Internet, reclaman en UPL.

«Por este motivo», aseguran «llevamos años demandando en estas Cortes que «se mejoren las telecomunicaciones» en el medio rural de León, Zamora y Salamanca con enmiendas presupuestarias para su mejora »año sí, año también« y que entienden les han rechazado. «¿Y las preguntas escritas que les hemos hecho? La respuesta siempre la misma: echar balones fuera», ha remarcado la procuradora de UPL. »Con todo, aquí seguimos sin internet de calidad en todos los rincones de la Región Leonesa a pesar de las promesas realizadas por Mañueco en 2019 y 2022 en precampaña electoral. ¿Lo volverán a prometer desde el PP en la precampaña o campaña de las autonómicas de marzo por tercera vez? ¿Qué fecha fijarán ahora para cumplir ese objetivo que está aún lejos de ser una realidad? Prometan menos y hagan más, que de momento no nos ha llegado más que el ruido, pero no las nueces que prometen«..