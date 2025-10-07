La Junta refrenda su apoyo a Quiñones: «Mañueco piensa lo mismo que hace un mes» La procuradora leonesa del PSOE Nuria Rubio carga contra el consejero de «el Ventorro de Gijón» y advierte al PP de que «puede intentar ocultarse detrás de los titulares y fotografías, pero no ante las elecciones»

Leonoticias León Martes, 7 de octubre 2025, 18:30 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, «sigue pensando exactamente lo mismo que hace un mes» sobre su apoyo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras su gestión de los incendios forestales de este verano.

Carriedo respondió así a un pregunta en este sentido de la procuradora socialista Nuria Rubio durante la sesión de control del Gobierno en el pleno de las Cortes, donde dejó claro que Mañueco ya respondió a esta cuestión en la Cámara hace un mes «de forma clara y precisa e inequívoca».

Nuria Rubio tuvo palabras muy duras contra el consejero Suárez-Quiñones, «el consejero de El Ventorro de Gijón» que «aparece cuando hay fotos» y «desaparece cuando hay problemas» y advirtió al Ejecutivo del PP que «pueden intentar ocultarse detrás de los titulares y fotografías, pero no ante las elecciones cuando sabrán lo que piensa un pueblo de sus maltratos».

La procuradora del PSOE afirmó que Suárez-Quiñonez representa «lo peor» de un Gobierno de la «soberbia, de los tejemanejes, del oportunismo y de la mentira» que está «acorralado judicialmente» y «reprobado» tanto en el parlamento como públicamente. «Es el mejor ejemplo del deterioro institucional del Gobierno de Mañueco», dijo.

Ataques de oso y desvíos de los fondos de Transición Justa

Nuria Rubio lamentó el fallecimiento de un ganadero de 36 años tras sufrir un infarto que vinculó al ataque de un oso, y cargó contra el consejero por no establecer medidas de equilibrio para la convivencia entre especies y ganado. Lamentó que Suárez-Quiñoñes pidiera a los vecinos que no hicieran nada, cuando «la Junta no ha estado nunca» con «consecuencias trágicas de sus políticas ambientales».

La socialista también denunció que el consejero desvió 22 millones de euros de Transición Justa para las cuencas mineras para una planta de biomasa en León, «otro fiasco como Forestalia o la macroplanta de Ponferrada» que «ha generado el rechazo de los vecinos», dijo, para exigir que no se instale.

Nuria Rubio también dijo que «cuando los escándalos» le acorralan, Suárez-Quiñones acude a Villadangos y se atribuye 26 millones de inversión del Gobierno «con toda la cara» para salir en la foto y el titular. Asimismo, criticó su intento de desprestigiar al Gobierno en materia de vivienda, con «mentiras y falsedades». En este contexto, también acusó a Carriedo de jalear estos «abusos y desprecio» a las personas del consejero.

El portavoz de la Junta acusó a la socialista de estar alejada de la realidad, «ni saber quién es el presidente» de la Comunidad», y constató que «lo que importa son los datos y la gestión de la consejería».

En este sentido, remarcó que Castilla y León es la única autonomía de régimen común que otorga subvenciones por alquiler a todos los solicitantes, tiene 3.000 viviendas públicas en construcción y 30.000 en rehabilitación. Asimismo, comentó que se están eliminando todos lo vertederos y escombreras en terrenos públicos, con 2.600 actuaciones. Asimismo, se están recuperando especies como el lince y el desman ibéricos, y se ha apostado por el equlibrio entre el lobo y el ganadero, frente a los ataques del Gobierno a estos profesionales. Por último, constató lo 21 planes de ámbito regional aprobados para «crear empleo y riqueza» para esta tierra. «Son realidades», concluyó.