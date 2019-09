Fernández Mañueco: «Antonio Silván es una persona con fuerza electoral, debe ir en las listas del 10-N» Alfonso Fernández Mañueco, en el descansillo que da paso a su despacho en la Presidencia de la Junta. / R. Gómez El presidente de la Junta reitera que aplicar las 35 horas a la plantilla de la Junta comprometidas por el PP en la campaña de mayo «es complicado» e insiste en pedir «diálogo» y «sentido común» a los sindicatos SUSANA ESCRIBANO Domingo, 29 septiembre 2019, 14:04

Un ejemplar de las obras de Teresa de Jesús se abre hueco entre los expedientes que Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) tiene sobre su mesa de trabajo. 'La paciencia todo lo alcanza', dejó escrito la abulense. Una máxima que Fernández Mañueco, que llegó en julio a jurar el cargo como presidente de Castilla y León tras quedar por detrás del PSOE el 26 de mayo, gusta de mentar y practicar. Una paciencia imprescindible para cohabitar en un Gobierno de coalición con Cs, del que el popular enumera logros, y también para aguantar el tirón de una huelga de empleados públicos recién convocada porque el tándem Mañueco-Igea no aplica el acuerdo para volver a la jornada de 35 horas que firmó el Gobierno de Herrera el 21 de mayo, durante una campaña electoral muy complicada para el PP. Con la repetición electoral en el horizonte de noviembre, Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León avanza que Antonio Silván «debe ir en las listas». El exalcalde de León fue compañero del salmantino en la Junta, en gobiernos de Juan Vicente Herrera, y compitió contra él en las primarias por relevar al burgalés en el PP.

–Tienen convocada una huelga general por el incumplimiento del acuerdo para aplicar las 35 horas a la plantilla de la Junta.

–Es un tema especialmente complejo. Es un compromiso, pero también somos responsables y debemos tener en cuenta todos los factores necesarios para abordar un proceso de esta naturaleza: los organizativos, los económicos, el entorno social... Quiero hacer un llamamiento a la serenidad, al sosiego, y al diálogo de las partes. Soy una persona que cumple sus compromisos y dentro de ellos está que sea una realidad a lo largo de esta legislatura.

–Pero fue en una mesa de negociación donde se puso una fecha a ese compromiso (a continuación del verano), que es lo que reclaman los empleados públicos. ¿Se aplicará? ¿Cuánto se puede demorar?

–Vuelvo a insistir, es un problema tan complicado que quiero ser responsable y cumplir con seriedad. Lo que hay que hacer es negociar. Están en juego temas tan importantes como la prestación de calidad de los servicios públicos. Lo tenemos que cumplir sin que se resientan elementos tan importantes como la calidad de los servicios públicos.

–¿Fecha, entonces, no da?

–No es un tema que dependa de mí, lo que hay que hacer es que se reúnan las partes, la Junta y los representantes sindicales, que negocien y lleguen a un acuerdo.

–Pero ya había fijada una fecha, ¿se comprometió precipitadamente?

–Yo no estaba en el Gobierno en ese momento.

Sobre las 35 horas: «Yo no estaba en el Gobierno cuando se firmó (el acuerdo). Lo tenemos que cumplir sin que se resienta la calidad de los servicios»

–Pero sí en el grupo parlamentario que sostenía al Gobierno (de Juan Vicente Herrera).

–Vamos a mirar al futuro, a las mesas de negociación.Tendemos la mano a los sindicatos.

–¿Cuál es el primer asunto que tiene encima de la mesa en este momento para solventar?

–Las 35 horas. Vuelvo a insistir en que es un tema difícil y complejo y nos tenemos que aplicar todos a ello desde el diálogo y el sentido común.

–Y yo ahí le vuelvo a preguntar, ¿no valoraron los riesgos y costes de la aplicación cuando se puso una fecha en un acuerdo?

–Pregúnteselo a todos lo que firmaron el documento.

–Pero usted hereda un Gobierno 'amigo' (del PP) y se hereda lo bueno, lo malo, lo regular...

–Por eso estamos en la negociación y quienes están ahí, que firmaron, entiendan las circunstancias en las que vivimos.

–Ante el problema de despoblación, con años sin que cristalicen avances, ¿va a pasar de los estudios, análisis, teorías a medidas concretas?

–Respecto del reto demográfico, por hablar en positivo, debemos ser ambiciosos. El Gobierno regional está comprometido en afrontar la necesidad de que vengan más personas a trabajar y que las que están puedan desarrollar su proyecto de vida. Es fundamental garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, como estamos haciendo, pero no es suficiente.Tenemos que apostar por nuevos servicios, que la vivienda llegue a todas las familias, que el transporte pueda llegar a todas las personas y a todos los núcleos de población. Otro derecho imprescindible hoy es la apuesta por las nuevas tecnologías, porque Internet puede llegar a todos los rincones. Eso va a permitir la posibilidad de competir, de poder emprender, montar negocios en el mundo rural. Y hay que apostar por ser una tierra atractiva para inversores nacionales e internacionales. Hay una vinculación clarísima entre crecimiento económico y creación de empleo y crecimiento de población. Nos vamos a dejar las pestañas para que eso sea una realidad.

«Respecto al reto demográfico, por hablar en positivo, hay una vinculación clarísima entre creación de empleo y población. Nos vamos a dejar las pestañas en ello»

–Es una argumentación escuchada que incluso le habrá tocado defender cuando era consejero de la Junta, ¿pero medidas concretas?

–Medidas concretas: que Internet llegue a todos los rincones, mayor acceso en política de vivienda, que el transporte, estamos trabajando ya en ello, sea un derecho universal; una fiscalidad rural favorable, inteligente. No solo eliminando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de padres a hijos, sino para que haya una fiscalidad favorable en los municipios de menos de 5.000 habitantes y reclamar del Gobierno de España una fiscalidad especial para esta parte del territorio. Hablo de medidas concretas. Queremos extender la tarifa plana para los autónomos en toda Castilla y León y especialmente en esos municipios.

–Con el Gobierno central está pendiente la negociación de la financiación autonómica y lo más cercano es el pago de los 440 millones de euros de actualización de las entregas de este año y el IVA pendientes. ¿Paga Pedro Sánchez o no paga?

–Vamos a ver, la Junta de Castilla y León va a ser un Gobierno responsable, leal con todas las administraciones, pero también exigente y tenemos que exigir esos 440 millones al Gobierno de España. Pedimos la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se nos den explicaciones y se busque una solución. Hace unos meses parecía que no se podía hacer (el ingreso de los 440 millones) y ahora parece que dicen que sí que se puede. Esto es algo muy poco serio. Y el modelo de financiación es viejo y malo.

–¿De los 440 millones pendientes tienen noticia?

–No. No sabemos nada. La última noticia es de la secretaria de Estado, para decir que no se daban las circunstancias para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Hacienda tuvieron a bien contestar nuestras cartas.

Sobre los 440 millones pendientes de fondos estatales: «Ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Hacienda tuvieron a bien contestar nuestras cartas»

–¿En materia de ordenación del territorio en el ámbito rural está usted más cerca de Luis Tudanca que de Francisco Igea?

–En Ordenación del Territorio hay una ley que desarrollar. La Junta de Castilla y León defiende seguir avanzado en el mapa de ordenación de la gestión de los servicios públicos y apostar por las mancomunidades de interés general. Eso lo ha defendido el vicepresidente de la Junta. El PSOE ha tenido una posición obstruccionista desde el minuto uno en este sentido. La próxima semana nos vamos a reunir con todas las fuerzas políticas, empezaremos, lógicamente, con el Partido Socialista como líder de la oposición y esperamos que la postura sea más flexible y de mayor diálogo que el que ha demostrado en estas primeras semanas.

–¿Del mapa rural elaborado por el Gobierno de Juan Vicente Herrera, con más de dos años de atasco en las Cortes, se puede salvar algo?

–En eso trabaja el consejero (Fco. Igea) y yo confío en su buen hacer.

–Explique usted, que es un procurador experimentado, ¿qué va a aportar una comisión de investigación sobre concesiones eólicas después de cómo terminó la de la Trama Eólica de la legislatura pasada, que no avanzó nada?

–Nosotros, lo que no queremos, es que haya la más mínima sospecha sobre este asunto y sobre cualquier otro. Estoy a disposición del parlamento e iré siempre que se me requiera para dar explicaciones. En este asunto tengo poco que decir, pero bueno...

–Un asunto bajo investigación judicial. Los tiempos de la Justicia son impredecibles, pero es posible que haya juicio a lo largo de este mandado, ¿están preparados?

–Estamos preparados para cualquier situación. Iremos viendo qué escenario y qué situación se va dando, desde la máxima disposición a dar explicaciones y a facilitar información al parlamento y a la Administración de Justicia.

–Se investiga a responsables que formaron parte de la Consejería de Economía y Empleo (con el vicepresidente Tomás Villanueva), ¿Puede suponer un varapalo a la gestión de ese periodo del Gobierno autonómico del PP?

–Yo creo que no. Además mi responsabilidad en estos momentos es de respeto, de cariño y de gratitud a todos los que me han precedido en la Junta, desde Demetrio Madrid a Juan Vicente Herrera, y lo que tengo que hacer es mirar al futuro.

«Lo que hemos hecho en Castilla y León (con el Gobierno de coalición) es un ejemplo para toda España, especialmente para Pedro Sánchez»

–Mirando al futuro desde el pasado más reciente, el 26 de mayo fueron usted y el PP los perdedores de las elecciones, con 46.000 votos y seis escaños menos que el PSOE de Luis Tudanca, y seis semanas después estaba gobernando y consolidándose como el ganador del proceso.

–Sí, y además puedo decir que lo que hemos hecho en Castilla y León ha sido un ejemplo para toda España.

–¿Para Pedro Sánchez?

–Para Pedro Sánchez especialmente. Si hubiera seguido el ejemplo de lo que hemos hecho aquí, las cosas en España serían de otra manera.

–¿Por qué un Gobierno de coalición justifica nombrar más altos cargos?

–Bueno... Depende con qué se compare.

–Con el anterior, el de Juan Vicente Herrera.

–¿El anterior, pero cuál de los anteriores?

–El saliente, por ejemplo.

–Es que Juan Vicente Herrera tuvo un Gobierno con más de 120 altos cargos, y ahora no llegamos a 100. Yo creo que hubo un Gobierno de Herrera con 12 o 13 consejerías...

–Era usted consejero entonces, imagino que lo recordará.

–Era uno de ellos, no sé si eran 12 o 13... Creo que eran 120 altos cargos. Sea un Gobierno de coalición o monocolor, son las circunstancias de cada momento. Somos una comunidad que actúa con austeridad.

«Juan Vicente Herrera tuvo un Gobierno con 120 altos cargos y ahora no llegamos a 100»

–Preside un Gobierno masculinizado, con pocas consejeras (3 de 11 miembros), algo que no han compensado luego con el nombramiento del resto de altos cargos. ¿No hay mujeres capaces en Castilla y León para acercar ese reparto de responsabilidades hacia la paridad?

–El 80% del presupuesto de esta comunidad lo gestionan mujeres.

–Por esa regla habría bastado con nombrar a la consejera de Sanidad, que gestiona casi el 40%, porcentaje que marca el equilibrio (mínimo) en igualdad.

–Gestionan el 80%, creo que no hay ningún otro Gobierno que tenga una situación de esta naturaleza. ¿Cuál es el criterio de igualdad entre un hombre y una mujer? Es que entramos en unos debates... Estoy muy satisfecho del Gobierno que tengo, en el que las tres consejerías más sociales, que más inciden en la vida cotidiana de las personas, que más presupuesto gestionan, que más personas tienen bajo su responsabilidad, sean de tres mujeres.

–Hay unas elecciones generales en ciernes, usted preside el PP de Castilla y León y se ha mostrado partidario de no tocar las listas...

–Salvo excepciones, va a haber algún retoque...

–Con esas listas perdieron por primera vez en décadas las elecciones, salvo en Salamanca y en Ávila. ¿No es el momento de repensar esas candidaturas?

–El PP ganó en cuatro provincias en España y dos fueron Salamanca y Ávila. ¿Mismas listas 100%? No. Puede haber algún cambio. Alguien que iba en las listas y ahora es consejera (Isabel Blanco, en Zamora), ha habido saltos a la política regional...

Sobre Silvia Clemente: «Ella decidió. voluntariamente, irse del PP. No tengo nada más que decir»

–Esos son cambios de fuerza mayor, ¿más allá de eso no van a ir? ¿Qué papel tendrá, por ejemplo, el leonés Antonio Silván?

–Mi opinión es candidaturas parecidas, con algunos retoques. Las listas no fueron lo que nos hizo... (perder las elecciones del 28 de abril). Sobre Antonio Silván, es una persona con fuerza electoral y mi opinión es que debe ir en las listas. A partir de ahí, nuestra intención es explicar a las personas de Castilla y León que, si vamos divididos, si el centro y la derecha van divididos, se produce la victoria de las izquierdas. Lo hemos vivido.

Sobre Silvia Clemente, el jueves se postuló para entrar en las listas de Cs al Congreso o al Senado, le acusó a usted en la Cadena Ser de incumplir su palabra con ella y al PP de Castilla y León de extorsión y practicar contra ella acoso, 'mobbing', político.

–Ella decidió voluntariamente irse del PP. No tengo nada más que decir.

–¿Es más partidario de España Suma o de mantener las siglas del PP, la marca del partido?

–Si nos presentamos divididos, en la fragmentación del voto sale ganando el PSOE, Pedro Sánchez. Unir es importante.

–¿El hartazgo ciudadano juega electoralmente en favor del PP?

–No es un problema de en favor de quién juega. Es un problema de que Pedro Sánchez no ha estado a la altura de lo que ha ocurrido en Castilla y León. Aquí hemos entendido que, por encima de nuestras posiciones personales y de intereses de partido, estaba el interés general. Ejemplo de lo que tenía que haber hecho Sánchez. Si lo hubiera copiado, no habría habido repetición electoral. Le ha faltado capacidad de cesión y de apostar por la estabilidad en estos momentos de incertidumbre económica, de nubarrones como el Brexit, la guerra chino-americana... Y el Gobierno de España, preocupado en hacerse fotos, eslóganes y márquetin.

–Por ese planteamiento, entiendo que ustedes esperan un mejor resultado que el 28 de Abril.

–Sí, estoy convencido.

«Si en noviembre nos presentamos divididos el centro y la derecha, con la fragmentación del voto sale ganando Pedro Sánchez. Lo hemos vivido»

–¿La incorporación del Íñigo Errejón le resta aspiraciones al PSOE por la fragmentación?

–Íñigo Errejón se va a presentar, en distintas comunidades. Está claro que no en Castilla y León, aquí los partidos minoritarios no tienen opción alguna de sacar escaño en este tipo de circunscripciones.

–¿Y nivel nacional?

–Hombre, algún representante va a sacar, aunque solo sea por la traslación de los resultados autonómicos, tendrá algún escaño en Madrid y puede que en Valencia o Andalucía.

Javier Maroto, vecino de Sotosalbos

–Alberto Núñez Feijóo declaró que Javier Maroto no habría sido nunca senador por Galicia porque es una comunidad histórica, ¿Porque por Galicia no y por Castilla y León sí?

–No han llegado esas declaraciones a mis manos.

–Pues las hizo.

–Me parece muy bien.

–¿Le ha invitado el nuevo senador autonómico por Castilla y León a su casa segoviana de Sotosalbos?

–A Sotosalbos no, pero hemos coincidido esta semana en Valladolid, en Segovia en varias ocasiones ya, y en otras provincias de Castilla y León. Estoy convencido de que Javier Maroto, como otros ilustres vascos, no quiero dar nombres para que no hagan comparaciones, pueden defender perfectamente los intereses de Castilla y León.

–¿Y el presidente de las Cortes le ha enseñado el apartamento oficial? ¿Qué le pareció la visita guiada que Luis Fuentes convocó en verano?

–Me lo han contado, pero estaba de vacaciones y no tengo opinión.

«La cuestión de la capitalidad de Valladolid es un debates que se zanjó el siglo pasado»

–¿Y cree que los ciudadanos pueden entender el uso de esa vivienda por un procurador por Valladolid, con una remuneración de 73.200 euros anuales, una asignación de 1.800 mensuales para gastos y coche oficial?

–Sobre estos temas se pueden decir muchas cosas. Yo sí puedo decir que eso se construyó para un determinado uso. También respecto de mi situación, mi vivienda personal y familiar va a estar en Salamanca, pero la residencia del presidente de la Junta de Castilla y León está en Valladolid, por circunstancias reconocidas por todos. Yo, en aquellos momentos en los que por operatividad y organización de agenda sea necesario, dispondré de esa vivienda y lo haré con sobriedad.

–En su caso, usted es procurador elegido por Salamanca y, hasta donde se conoce, en la Junta no hay asignación fija del presidente o los consejeros para gastos.

–Yo la situación de las Cortes es que no la conozco.

–Es información oficial del portal de Transparencia.

– Lo buscaré.

–José Antonio de Santiago-Juárez, exvicepresidente y exportavoz de la Junta, plantea reconocer formalmente que Valladolid es la capital de Castilla y León. Hay quien ha interpretado esta propuesta como un ataque hacia usted y la dirección del PP regional. ¿Lo toma usted así?

–Respecto a esto tengo que decir dos cosas. Una, que eso se lo tiene que preguntar a quién hace esas valoraciones.

–¿Usted ha hablado con él?

–No. Y lo segundo es que esto es un debate del siglo pasado.

–Cuando algo que es un hecho (en Valladolid están la Junta y las Cortes) no se puede trasladar a derecho, ¿eso no denota un problema de identidad de comunidad?

–Este es un debate que se zanjó en el siglo pasado.