Mañueco: «Me hubiera gustado haber encontrado más avanzados los proyectos de Radioterapia» Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, durante la entrevista. / R. Gómez El presidente de la Junta asegura que «el balance general que hacen todas las personas de Castilla y León« sobre la atención sanitaria »es satisfactorio» y que el problema de escasez de médicos es «de toda España». SUSANA ESCRIBANO Domingo, 29 septiembre 2019, 14:08

El presidente de la Junta analiza el balance del Gobierno de coalición de Castilla y León en los poco más de dos meses de funcionamiento. Uno de los ámbitos que ha presentado mayores complicaciones es sanitario, área que el acuerdo entre PP y Cs reservó para la formación naranja.

–En Sanidad, afrontan la falta de médicos rurales, déficit que se ha contagiado a hospitales como los del Bierzo, Miranda o Aranda de Duero. ¿Entiende el enfado con este asunto o cuando falta el especialista o con diferentes demoras de atención según las provincias?

–Bueno... Hablaremos de casos concreto, pero el balance general que hacen todas las personas de Castilla y León es satisfactorio respecto de la Sanidad de nuestra tierra. Tanto en la Atención Primaria, como en la Hospitalaria. Si uno analiza los barómetros nacionales estamos en buena posición. Que se puede mejorar, sin duda; y que vamos a mejorarlo, también... Habla de la escasez de médicos. Efectivamente es una realidad, pero no en el medio rural de Castilla y León, en el de toda España; no en los hospitales de Castilla y León, en los de toda España. Ha habido una mala planificación desde los gobiernos de España y hemos solicitado más plazas Mir, se han preparados más plazas docentes, hemos pedido la homologación lo más rápida posible de los médicos especialistas no comunitarios para que se puedan incorporar al sistema. Estamos trabajando.

–Llevan doce años con el planteamiento de extender la radioterapia a Ávila, Segovia, Soria, Ponferrada y Palencia... ¿Se dice la verdad a los ciudadanos cuando la promesa no se cumple y se extiende en el tiempo?

–En Radioterapia, por encima de cualquier otra cosa, tiene que estar la calidad, la fiabilidad y la seguridad en la atención a los pacientes y tenemos que trabajar para que sea lo más accesible posible. La legislatura pasada, distintas fuerzas políticas abogaban por implantarlo en todas las áreas de salud y el PP fue sensible. Me hubiera gustado que el actual Gobierno nos hubiéramos encontrado más avanzado de lo que nos hemos encontrado la atención de Radioterapia en Ávila, Segovia, Soria, Palencia y en Ponferrada. Ese objetivo es irrenunciable. Voy a estar al lado de la consejera de Sanidad para que sea una realidad.

–¿Qué pasa con el Hospital de Burgos? ¿Es acertado el cese del gerente? Hay 40 jefes de servicio que llaman a la movilización.

–Yo tengo simpatía personal hacia el que ha dejado de ser gerente, Miguel Ángel (Ortiz de Valdivielso). Me consta que ha cumplido con eficacia las responsabilidades de gestión que se le han encargado... Esto es una decisión organizativa de la Gerencia Regional de Salud (Cs). Sí he pedido que se dé la máxima transparencia y las máximas explicaciones y, en un Gobierno que presume de máxima transparencia y diálogo, que se haga un esfuerzo por explicar los motivos del cambio.

–¿De qué punto parte el posible rescate de la concesión de ese hospital?

–Se va a crear un grupo de trabajo para que se analice en profundidad si es más rentable o no recuperar la concesión. Tenemos que actuar en el interés general de la comunidad.

¿Que valoración hace del rodaje de cogobierno PP-Cs?

–Positiva. Es mucho en lo que estamos ya trabajando. Los acuerdos que hemos adoptado en Consejo de Gobierno suman casi 500 millones de euros. Hemos iniciado el trámite para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de padres a hijos; hemos estado al lado de agricultores y ganaderos con la sequía y los topillos; hemos plasmado compromisos con la educación universitaria y la escolar, bajando un 20% las tasas y reclamando una prueba de acceso (EBAU) única para toda España o aumentando un 50% los recursos a la investigación. Hemos tomado la decisión de pasar los centros infantiles de Familia a Educación y avanzado en la gratuidad de libros de texto para las familias que más lo necesitan...

–Me ha hecho una enumeración de los logros...

–...De una parte de los logros.

–Haciendo autocrítica, ¿en qué han fallado o qué deben corregir?

–Creo que tenemos que seguir mejorando la comunicación, por trasladar mejor los mensajes de nuestra política de Gobierno. Puede ser un esfuerzo colectivo de todos.