Todas las categorías profesionales de Sacyl cobrarán los sábados con carácter retroactivo desde enero de 2024 CCOO celebra los avances alcanzados en la Mesa Sectorial de Sanidad pero demanda avanzar en la resolución de todos los procesos selectivos pendientes

Leonoticias León Viernes, 10 de octubre 2025, 14:13

La Mesa Sectorial de Sanidad aprobó este viernes que todas las categorías profesionales de Sacyl cobren los sábado, medida que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

Con este acuerdo, según un comunicado de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León, se pone fin a una de las demandas de este sindicato, aunque se mantienen las diferencias en las cantidades ofertadas por Sacyl.

«CCOO no va a renunciar a seguir insistiendo en su propuesta de que el esfuerzo de trabajar un sábado es equiparable a un domingo o festivo y se abone en la misma cuantía para todo el personal. Seguiremos reclamando este cobro para el personal en turno nocturno, atención primaria y emergencias», apuntó el sindicado en un comunicado recogido por Ical.

Por otra parte, CCOO volvió a exigir en la Mesa Sectorial de Sanidad la resolución de todos los procesos selectivos pendientes, dado que muchos profesionales siguen sin saber cuál será su futuro laboral. Para el sindicato, «la falta de avances en este sentido genera una incertidumbre injustificable para las plantillas y para la estabilidad del empleo público«.