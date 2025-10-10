CCOO denuncia «graves incumplimientos laborales» en TVITEC, la empresa berciana que espera una ayuda millonaria El sindicato alerta de «impagos de la paga extraordinaria, horas extra obligadas y coacciones a representantes de los trabajadores» en una compañía que podría recibir hasta 135 millones de euros en subvenciones públicas

Borja Pérez Viernes, 10 de octubre 2025, 12:58

El sindicato CCOO ha denunciado de forma pública y ante la subdelegación del Gobierno «graves incumplimientos en materia laboral» de la empresa Tvitec, ubicada en Cubillos del Sil, que cuenta en su plantilla con alrededor de medio millar de personas.

Elena Blasco, secretaria genera de CCOO León, ha querido «transmitir la reunión con la subdelegación de Gobierno que se venía solicitando desde hace bastantes meases y finalmente la hemos podido tener». «Considereamos que existen vulneraciones laborales y queríamos que la ciudadanía lo supiera y el Gobierno tuviera constancia».

Requisitos mínimos para la subvención

La reclamación del sindicato se centra, principalmente, en la subvención millonaria que esta empresa va a recibir, algo que, según Miguel Brezmes, secretario general de CCOO Industria en castilla y León, «no se puede permitir»: Nosotros estamos de acuerdo en que se den subvenciones, pero tiene que ser para empleos de calidad y con normas mínimas. Se ha publicado que la ayuda sería de 135 millones de euros, pero entendemos que si una empresa va a ser ayudada, se debe ser más exquisito con el cumplimiento de las normas«.

Desde Comisiones Obreras, denuncian que se están dando en la empresa «situaciones graves, algunas en juicio» y explican que «siguen debiendo a los trabajadores la paga extraordinaria de Navidad del año 2023». «Hay otras cuestiones como que no respetan el calendario, ni los horarios, ni los descansos, se hacen horas extra obligadas y retribuidos por debajo de su precio», reclama Brezmes.

Informe para el Gobierno

Como organización, han aportado un informe a la subdelegación de Gobierno en la reunión, que esperan que se «traslade fielmente» al Gobierno central para que intervenga porque «esto no se puede permitir en el año 2025».

Por otra parte, denuncian que «nuestros representantes en la empresa están siendo coaccionados para que abandonen su obligación de representar a los trabajadores e, incluso, para abandonar la empresa».

Tvitec es una empresa puntera en el sector de fabricación de vidrio, con una facturación que cada año es superior, lo que les ha permitido acceder a una subvención que, en todo caso, desde CCOO dejan claro «que igual no se les tiene que dar un premio por lo hacen y antes de acceder a la subvención tiene que haber un cumplimiento de la ley».