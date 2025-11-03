Una mujer resulta herida tras un accidente múltiple en León Tres coche han colisionado por alcance alrededor de las 09:51 horas de este lunes

Leonoticias León Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:26

Un accidente de tráfico en León, a las 09:51 horas de este lunes, ha dejado una mujer de 65 años herida tras un accidente múltiple en el kilómetro 2 de la ronda LE-30, sentido León.

Los Servicios de Emergencias han recibido el aviso de una colisión por alcance entre tres turismos que se ha saldado con la mujer herida, consciente, que se queja de un golpe en la cabeza.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia para la mujer herida.