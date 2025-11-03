leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Una mujer resulta herida tras un accidente múltiple en León

Tres coche han colisionado por alcance alrededor de las 09:51 horas de este lunes

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:26

Comenta

Un accidente de tráfico en León, a las 09:51 horas de este lunes, ha dejado una mujer de 65 años herida tras un accidente múltiple en el kilómetro 2 de la ronda LE-30, sentido León.

Los Servicios de Emergencias han recibido el aviso de una colisión por alcance entre tres turismos que se ha saldado con la mujer herida, consciente, que se queja de un golpe en la cabeza.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia para la mujer herida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche»
  2. 2 Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  3. 3 Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal
  4. 4 Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina
  5. 5 «He pasado por cinco países en ocho años y no conozco a nadie que no le guste la cecina»
  6. 6 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  7. 7 Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis
  8. 8 El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 Rescatan a un ciclista de 70 años lesionado en una zona de difícil acceso del Bierzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una mujer resulta herida tras un accidente múltiple en León

Una mujer resulta herida tras un accidente múltiple en León