Herido un hombre en el incendio de una vivienda en Astorga Efectivos de bomberos, policía y Sacyl se han desplazado a la zona

Leonoticias León Viernes, 31 de octubre 2025, 14:59

Un incendio en una vivienda de Astorga moviliza a múltiples efectivos en la capital maragata. Las llamas se desataban a las 13:48 en la casa situada en el número 19 de la calle Villafranca.

Aunque en un primer momento no parecía que hubiera personas afectadas, la policía local de Astorga a su llegada solicitaba a emergencias asistencia sanitaria para un varón que habría resultado afectado.

A la zona se desplazaron también efectivos de la Policía Nacional y bomberos de la Diputación de León así como emergencias de Sacyl.