Herida una ciclista que chocó con la puerta de un coche que se abrió justo a su paso

Leonoticias León Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:22 | Actualizado 09:34h.

Una mujer de 48 años ha resultado herida en la mañana de este lunes mientras circulaba en bicicleta, tras chocar contra la puerta de un coche que han abierto justo cuando pasaba a su altura.

El suceso se ha producido alrededor de las 08:53 horas en la avenida Reyes Leoneses, frente al número 23, cuando los Servicios de Emergencia han recibido el aviso por la mujer herida.

Se ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emertgencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una emergencia al lugar paa atender a la mujer.