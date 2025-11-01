Herido un hombre de 50 años tras chocar un turismo y un camión en Astorga El suceso se producía frente a una gasolinera de la localidad

Sábado, 1 de noviembre 2025

Un hombre de 50 años ha necesitado asistencia sanitaria tras un accidente vial que se producía este sábado 1 de noviembre en Astorga.

A las 13:38 horas la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de una colisión entre un turismo y un camión frente a una gasolinera de la capital maragata.

Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria para uno de los implicados, un hombre de 50 años que refería dolor en la espalda.

Al punto se desplazó policía local de Astorga así como Guardia Civil de Tráfico y unidades de Sacyl que movilizaron una ambulancia para atender al herido.

