Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas Uno de ellos se producía en Villaquilambre tras el choque de dos vehículos y otro en San Millán de los Caballeros en una salida de vía

Bomberos de la Diputación en una intervención en Astorga el 31 de octubre.

Ana G. Barriada León Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:24 | Actualizado 12:24h.

Dos accidentes de tráfico con pocas horas de diferencia durante esta pasada noche de Halloween movilizaron a los servicios de emergencias de la provincia de León para atender a dos mujeres que resultaron heridas y que requirieron de asistencia sanitaria.

El primero de ellos se producía a las 2:26 horas de la madrugada del sábado 1 de noviembre. A la altura del número 105 de la avenida Libertad de Villaquilambre, dos turismos colisionaban. La ocupante de uno de los turismos, de 60 años, refería un dolor torácico.

El servicio del 112 movilizó a policía local, Guardia Civil de Tráfico y emergencias sanitarias que enviaron una ambulancia de soporte básico que trasladó a la mujer herida al Hospital de León.

Atrapada entre unas zarzas tras salirse de la vía

El segundo de los accidentes se producía a primerísima hora de la mañana de este sábado. A las 7:08 horas, la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía un aviso alertando de una salida de vía de un turismo en el kilómetro 29 de la CL-621 a la altura de San Millán de los Caballeros.

La ocupante del vehículo, una mujer de 39 años, resultaba herida y no podía salir del turismo ya que había quedado entre unos zarzales. A la zona se desplazó Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de la Diputación de León que, junto con una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, lograron rescatar a la mujer y trasladarla al centro de salud de Valencia de Don Juan.

Además, a primera hora de la noche del 31 de octubre, una pelea en León ciudad movilizó también efectivos de seguridad y emergencias.