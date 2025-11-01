leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos de la Diputación en una intervención en Astorga el 31 de octubre.

Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas

Uno de ellos se producía en Villaquilambre tras el choque de dos vehículos y otro en San Millán de los Caballeros en una salida de vía

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:24

Comenta

Dos accidentes de tráfico con pocas horas de diferencia durante esta pasada noche de Halloween movilizaron a los servicios de emergencias de la provincia de León para atender a dos mujeres que resultaron heridas y que requirieron de asistencia sanitaria.

El primero de ellos se producía a las 2:26 horas de la madrugada del sábado 1 de noviembre. A la altura del número 105 de la avenida Libertad de Villaquilambre, dos turismos colisionaban. La ocupante de uno de los turismos, de 60 años, refería un dolor torácico.

El servicio del 112 movilizó a policía local, Guardia Civil de Tráfico y emergencias sanitarias que enviaron una ambulancia de soporte básico que trasladó a la mujer herida al Hospital de León.

Atrapada entre unas zarzas tras salirse de la vía

El segundo de los accidentes se producía a primerísima hora de la mañana de este sábado. A las 7:08 horas, la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía un aviso alertando de una salida de vía de un turismo en el kilómetro 29 de la CL-621 a la altura de San Millán de los Caballeros.

Noticias relacionadas

Detenido un vallisoletano por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Detenido un vallisoletano por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León

Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León

Herido un hombre en el incendio de una vivienda en Astorga

Herido un hombre en el incendio de una vivienda en Astorga

La ocupante del vehículo, una mujer de 39 años, resultaba herida y no podía salir del turismo ya que había quedado entre unos zarzales. A la zona se desplazó Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de la Diputación de León que, junto con una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, lograron rescatar a la mujer y trasladarla al centro de salud de Valencia de Don Juan.

Además, a primera hora de la noche del 31 de octubre, una pelea en León ciudad movilizó también efectivos de seguridad y emergencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León
  2. 2 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
  3. 3 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas
  4. 4 Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León
  5. 5 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  6. 6 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros
  7. 7 La casa más terrorífica de Astorga: «Estamos más de dos semanas preparando la decoración»
  8. 8 El curso de pedagogía antifascista busca prevenir «el auge del neofascismo»: «Ser malote ahora es ser de ultraderecha»
  9. 9 La bañezana que disfraza a los perros por Halloween: «Miércoles y Chucki triunfan»
  10. 10 Rifirrafe en el Ayuntamiento que queda en nada: el agua subirá un 2,3% en León en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas

Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas