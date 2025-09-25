leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del incendio.

Elevan a nivel 2 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz

El fuego ha comenzado minutos después de las 14:00 horas en el entorno de esta urbanización y ya hay efectivos trabajando sobre el terreno

Dani González
Lucía Gutiérrez

Dani González y Lucía Gutiérrez

León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:54

El incendio declarado tras originarse el fuego en torno a las 14:00 horas en una zona de descampado en esta urbanización de Las Horcas, anexa a la carretera que une San Feliz con Riosequino de Torío, ha subido a nivel 2 de IGR (Índice de Gravedad Potencial) a las 14:56, lo que implica una mayor peligrosidad y la posibilidad de que se requieran medios estatales adicionales para su control.

El fuego comenzó a las 14:07 y permanece activo mientras se investiga su causa. Por el momento, participan 27 medios, entre ellos 1 técnico y 10 agentes medioambientales/celadores, y la superficie afectada está en fase de perimetración para evaluar la extensión del daño.

La alarma en el entorno del río Torío por el origen del un incendio en una urbanización cerca de San Feliz de Torío ha llamado la atención desde la capital desde donde se podía observar el fuego al igual que muchos puntos de la provincia.

Según indican algunos testigos presenciales, en el área hay zonas habitadas cercanas y una nave avícola, que están siendo la principal preocupación de los efectivos allí desplegados.

Imagen de incendio en el entorno de la urbanización de Las Horcas.

Para este fuego se han movilizaron en un principio 24 medios, entre ellos tres helicópteros a los que se han seguido sumando hasta los 27 actuales.

Además, trabajan en la zona un técnico, nueve agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cuatro cuadrillas helitransportadas, dos autobombas, una bulldozer y cuentan con el apoyo de una dotación de los Bomberos de León.

En actualización

Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

