Una joven resulta herida al caer de una moto en el centro de León Además de este accidente en la capital, otra mujer ha tenido que ser atendida por un choque entre dos turismos en la A-6 a la altura de Villagatón

Imagen de archivo de un accidente de moto en León.

Leonoticias León Sábado, 9 de agosto 2025, 18:00

Además del accidente con cuatro heridos en Palacios del Sil, en las últimas horas se han producido otros dos incidentes con heridos en las calles de León capital y las carreteras de la provincia.

En la ciudad, minutos antes de las cuatro de la tarde, en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera de la capital se informaba al 112 de la caída de una moto en la que iban dos ocupantes.

Los alertantes han solicitado asistencia para una de las ocupantes, una mujer de unos treinta años. Se ha avisado a Policía Local de León y a Sacyl.

Choque en la A-6

A las 14:11 el Centro de Emergencias del 112 recibe una llamada informando de una colisión por alcance entre dos turismos en kilómetro 352 de la A-6 a la altura en Villagatón, en sentido A Coruña.

Allí se solicitaba asistencia sanitaria para una mujer de 48 años con dolor de cuello. Son avisadas la Guardia Civil de Tráfico y el Sacyl.