Imagen de la carretera donde ha tenido lugar el golpe. L.N

Herida una mujer de 84 años tras una colisión entre dos turismos en Prado de Guzpeña

El accidente se produjo en la mañana de este viernes 8 de agosto en la carretera CL-626

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:37

Una mujer de 84 años ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la mañana de este viernes, 8 de agosto, en el municipio leonés de Prado de Guzpeña. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 157 de la carretera CL-626.

Tras recibir el aviso, el Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León activó el protocolo de intervención y dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer herida.

Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba consciente, aunque desorientada, como consecuencia del impacto.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre el estado actual de la herida.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

