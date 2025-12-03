Herida una mujer de 38 años al golpearse con el airbag en una colisión en el alfoz de León El choque entre dos turismos se producía en la calle Real de Sariegos

Leonoticias León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

Una mujer de 38 años ha resultado herida al golpearse en la cara con el airbag que saltaba en el vehículo en el que viajaba tras una fuerte colisión con otro turismo.

El accidente de tráfico se producía a las 10:12 horas de este miércoles 3 de diciembre a la altura del número 65 de la calle Real de Sariegos. Dos turismos colisionaban y solicitaban al 112 asistencia para una de las ocupantes de uno de ellos, una mujer de 38 años. Aunque consciente, refería dolor en el rostro a consecuencia de golpearse con el airbag.

La sala de operaciones del 112 daba aviso a Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias que enviaba asistencia al punto para atender a la mujer.