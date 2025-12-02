Herido un hombre de 60 años tras ser atropellado en León El accidente ha tenido lugar en torno a las 10:29 horas de la mañana del martes 2 de diciembre

Leonoticias León Martes, 2 de diciembre 2025, 14:26

Un hombre ha resultado herido tras ser atropellado en la capital leonesa. El suceso ha tenido lugar en torno a las 10:29 horas de la mañana de este martes, 2 de diciembre.

Una llamada alertaba al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León del suceso que tuvo lugar en la avenida de Marino Andrés, a la altura de la esquina con Collado Cerredo.

El alertante informó también de que un hombre de unos 60 años había resultado herido en el atropello.

Desde el centro de emergencias se ha dado trasladado del aviso a Policía Nacional y local, y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a un varón de unos 60 años que se encontraba consciente.