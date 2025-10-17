San Andrés elige como jefe temporal de su policía a un afiliado de UPL El 'casting' interno que realizó el Ayuntamiento contaba con cinco candidatos que habían presentado sus credenciales al equipo de gobierno

San Andrés del Rabanedo ya tiene nuevo jefe de la Policía Local. Tras varios meses con sede vacante, el cuerpo contará con el veterano Joaquín Moreno Fernández como nuevo máximo representante.

Así lo ha decretado la Alcaldía, en un acuerdo alcanzado con el informe desfavorable de la Secretaría y el informe con reparos de Intervención. El rechazo se produce por que «se debe proceder a la aprobación por órgano competente de unas bases que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de los aspirantes», recoge el propio decreto.

En este caso, el nuevo jefe de policía ha sido elegido tras una asamblea en la que se pidieron candidatos que presentaran sus credenciales y currículo. Cinco agentes se postularon para el puesto y ha sido Joaquín Moreno, afiliado de Unión del Pueblo Leonés desde hace varias décadas, quien ha logrado el reconocimiento.

Ante los reparos e informes desfavorables, la alcaldesa Ana Fernández Caurel ha optado por levantar los mismos a la vista de la «necesidad de desempeñar de manera temporal las funciones de la Jefatura de la Policía Local», en tanto se cubra la plaza de manera definitiva y por los procedimientos legalmente establecidos.

El comienzo de este nombramiento será el día siguiente de su aprobación definitiva que, previsiblemente, ocurrirá este lunes 20 de octubre.

Dos semanas después del plazo marcado por el propio equipo de gobierno, San Andrés ha conseguido nombrar a su nuevo jefe y rompe así la anomalía que vivía el cuerpo. Todo ello en paralelo a la ausencia por baja del oficial, que debían haberse hecho cargo del puesto, por lo que Moreno ocupará el cargo de forma accidental hasta que regrese o se abra el concurso de la plaza.

El nuevo jefe de policía

Joaquín Moreno Fernández tiene una amplia experiencia en la Policía Local. Primero estuvo destinado en León, hasta que hizo una permuta con Javier Emilio -ya fallecido- y recaló en San Andrés.

Este veterano del cuerpo, que alcanza la edad de jubilación en 2028, es un «gran conocedor de la plantilla» y con él los agentes esperan «volver a la normalidad» del cuerpo.

Sus primeros pasos serán firmar el acta de aceptación del nuevo policía designado por la Junta de Castilla y León y podrá dar estabilidad a la tramitación de decretos y expedientes, así como recoger y consignar las horas extras.

