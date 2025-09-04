leonoticias - Noticias de León y provincia

Camión de la basura del municipio.

La falta de interventor vuelve a llevar el caos a San Andrés

El municipio perderá la adquisición de un camión de basura, creará impagos en facturas del gas y ve peligrar el convenio de bomberos

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:46

Los 30.000 vecinos de San Andrés vuelven a estar en el callejón sin salida al que parecen abocados tras los problemas para mantener un interventor que gestione las cuentas del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno achaca este problema al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, a quien piden una «solución» ante este problema. UPL se muestra «completamente seguro» del «uso partidista» que está derivando de una inacción que reclaman a la Junta de Castilla y León. «El consejero debe dar solución a la falta de interventores y debe cubrir las vacantes».

La situación ha llevado a que San Andrés no pueda adquirir un nuevo camión de basura,, una medida que era «urgente» por la falta de recogida que está sufriendo el municipio. Tampoco se puede licitar el contrato del gas, la oferta de empleo público o el nuevo convenio de bomberos.

El problemas es aún más complicado ante la falta de presupuesto que tiene el Ayuntamiento. Así lo denuncia el portavoz de Ciudadanos, Rafa Sánchez, que ve «incapacidad» en el equipo de gobierno y eso hace peligrar diferentes subvenciones.

Por ello pone el foco en el camión de la basura que había recibido una subvención de 272.361 euros, con un requerimiento de pago 7.638 euros que no puede afrontar San Andrés tras quedar bloqueada la liquidación de cuentas por la falta del interventor.

La única salida para evitar perder esta cuantía es la solicitud de una ampliación de tiempo hasta final de año, aunque los plazos ya están muy apurados para el Ayuntamiento, según subrayan en Ciudadanos.

Al incumplir la regla de gasto tampoco puede tramitar un crédito extraordinario con cargo a remanentes ya que el informe sería desfavorable, por lo que la única solución, a juicio de Sánchez, es buscar un pacto para aprobar un presupuesto.

