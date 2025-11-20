leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Matilde Eiroa, doctora en la ULE

«Estamos viendo una recuperación de la parte positiva de la biografía y gestión de Franco y es una visión muy peligrosa»

La doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III pronunció la conferencia 'Franco a los 50 años de su muerte: el Caudillo convertido en un producto viral' en la Facultad de Filosofía y Letras

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

La doctora en Historia Contemporánea, Matilde Eiroa San Francisco, de la Universidad Carlos III, pronunció en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León la conferencia 'Franco a los 50 años de su muerte: el Caudillo convertido en un producto viral' dentro del programa de actividades académicas y culturales del proyecto estatal 'España en Libertad', impulsado por el Gobierno de España.

En su intervención realizó un recorrido cronológico por la representación de la figura de Franco desde el momento que ganó la guerra civil hasta la actualidad, porque, dijo, el tema «no es solamente historia, sino que también es actualidad». Sobre la situación actual de la figura de Franco, Eiroa constató «un repunte de la figura de Franco» en términos de presencia pública en un «doble sentido», por un lado, expuso, «una visión crítica a su figura y su gestión pero, por otro lado, sobre todo en las plataformas sociales, en algunas, no todas, estamos viendo es una recuperación de la parte positiva tanto de la biografía de Franco como su gestión. Y ésta es una visión muy peligrosa, obedece a varias dinámicas, tanto relacionadas con la historia como a circunstancias de la actualidad, pero efectivamente nos están brindando la posibilidad, parece ser, de un retorno a los años 30, porque nos están presentando a un Franco triunfador, modernizador, incluso europeizador, entonces parece que volvemos al punto de partida de los años 40».

No caer en mitificaciones o idealizaciones

En relación con las actividades conmemorativas, Eiroa afirmó la importancia de este tipo de iniciativas para «no caer en mitificaciones o incluso idealizaciones de lo que era aquella época».

En la conferencia estuvo acompañada por la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección social de la Universidad de León, Raquel Domínguez, incidió en que el objetivo no es «abrir viejas heridas, sino promover una reflexión serena basada en rigor académico y memoria democrática» y subrayó que la Universidad debe ser un espacio activo de pensamiento, debate respetuoso y libertad intelectual, comprometido con la verdad histórica mediante el análisis crítico y la investigación rigurosa. «Un compromiso con la verdad histórica, que exige método, evidencia y análisis crítico. Frente a creencias, investigación rigurosa. Porque solo desde el rigor es posible comprender lo que fuimos y, con ello, fortalecer lo que somos. La memoria, cuando es honesta, nos ayuda a afirmar la libertad como un bien común que debemos cuidar y compartir», aseguró Domínguez.

Conferencia Matilde Eiroa.

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón, subrayó el valor democrático de la jornada y destacó que la conferencia, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, «aporta un significado particular» y supone una «oportunidad imprescindible para analizar con rigor cómo la figura del dictador continúa generando usos públicos, interpretaciones y relecturas en el ámbito simbólico, mediático y digital». La figura de Franco, como plantea la profesora Eiroa en su conferencia, destacó, «se ha transformado en un objeto de circulación simbólica, mediática y digital y comprender cómo se construye y se difunde ese 'producto viral' es fundamental para discernir entre memoria, historia y manipulación»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera
  2. 2 Alerta por nevadas en León: carreteras más afectadas, recomendaciones y medidas de la DGT
  3. 3 Carpetazo al tren de Feve: Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana
  4. 4 La Junta declara la alerta por nevadas en León: se activa el operativo de seguridad
  5. 5 Transportes licita por 7,9 millones la rehabilitación de 51 kilómetros de la N-630 en León
  6. 6 Qué hacer este fin de semana en León: Ángel Martín y encendido del pueblo de la navidad
  7. 7 Reabre un supermercado en Eras que abrirá los 365 días del año tras una reforma integral
  8. 8 El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central
  9. 9 El frente ártico cubre de nieve la montaña de León
  10. 10 UGT denuncia el despido de varios trabajadores de Decathlon en León «por ir en las listas sindicales»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias «Estamos viendo una recuperación de la parte positiva de la biografía y gestión de Franco y es una visión muy peligrosa»

«Estamos viendo una recuperación de la parte positiva de la biografía y gestión de Franco y es una visión muy peligrosa»