La ULE reparte más de 900 kilos de manzanas gratis Con esta iniciativa la universidad avanzan en el compromiso de promover un espacio donde se facilite la adquisición de hábitos de vida saludable

Leonoticias León Martes, 14 de octubre 2025, 15:14 Comenta Compartir

La Universidad de León ha repartido de manera gratuita más de 900 kilos de manzanas Golden con motivo del Día de las Universidades Saludables en las facultades, escuelas y edificios del campus de Vegazana y el de Ponferrada.

Ampliar

Una iniciativa impulsada por el área de Universidad Saludable con la que las Universidad de León sigue avanzando en el compromiso de promover un espacio donde se facilite la adquisición de hábitos de vida saludable.

Junto a ella a lo largo de este mes se están programando otras actividades como el webinar sobre hábitos de sueño 'Aprende a dormir: 21 estrategias para volver a dormir como un bebé' el próximo día 22 de octubre o la participación de la ULE en el 'Reto 10.000 donaciones de sangre' con diversas citas en ambos campus.

Temas

Universidad de León