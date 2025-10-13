Docentes de ocho universidades de los Balcanes Occidentales llegan a León La acción se enmarca en el proyecto europeo Blended Education in Western Balkans Universities

Leonoticias León Lunes, 13 de octubre 2025, 12:49 Comenta Compartir

La Universidad de León celebró una semana de formación dirigida a 40 docentes de los Balcanes Occidentales en el marco del proyecto europeo Blended Education in Western Balkans Universities (BEWBU), coordinado por la University of Aleksander Moisiu (UAMD, Albania).

Financiado por la Unión Europea, BEWBU tiene como finalidad diseñar cursos, titulaciones y modelos de formación en Blended Education en Montenegro, Kosovo, Bosnia y Herzegovina y Albania, combinando docencia presencial y virtual con estándares de calidad europeos.

La formación tuvo lugar en la Biblioteca Central del campus de Vegazana y en ella participó el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la Universidad de León, José Alberto Benítez, para el que «este proyecto refuerza la posición de la ULE en procesos de transformación educativa y aporta valor directo a nuestra estrategia de internacionalización, conectando a la universidad con retos y oportunidades compartidas en Europa».

Por otro lado, el colíder del proyecto en la ULE, Mario Grande, explicó que «nuestro enfoque combina evidencia empírica y capacitación docente para que las instituciones participantes implementen modelos blended sostenibles y alineados con la realidad de sus contextos».

Investigación y experiencias compartidas

Durante una semana, el campus de Vegazana acogió un programa intensivo con sesiones de capacitación y talleres prácticos orientados al diseño de docencia híbrida. Los contenidos abordaron la accesibilidad y atención a la diversidad, metodologías activas y colaborativas, creación de materiales digitales (podcasts, vídeo y recursos multimedia) y procesos de orientación, tutorización y retroalimentación en entornos virtuales. Además, se celebraron reuniones de seguimiento, incluido el Comité de Garantía de la Calidad.

Ampliar

En la ULE, el trabajo lo lidera el grupo de investigación educativa Edutools, con el coliderazgo de los profesores Mario Grande y Roberto Baelo. Junto a la formación, la ULE coordinó la investigación y el análisis de situación y necesidades en los cuatro países, que sirven de base para el despliegue de los futuros programas.

«La investigación sobre el terreno ha sido esencial para diagnosticar la situación y adaptar nuestras propuestas de formación, el diseño curricular y las propuestas metodológicas a necesidades reales, maximizando el impacto en aulas y titulaciones», subrayó el profesor de la ULE Roberto Baelo Álvarez, co-líder del proyecto.

Ampliar

El consorcio reúne a tres universidades de la Unión Europea, Tampere University of Applied Sciences (Finlandia), la Universidad de León (España) y University West (Suecia), y a ocho instituciones de los Balcanes Occidentales: University of Aleksander Moisiu (UAMD) y University of Fan Noli (UNIKO) de Albania; University of Mostar (SUM) y University of Banja Luka (UNIBL) de Bosnia y Herzegovina; University of Montenegro (UOM) y University of Donja Gorica (UDG) de Montenegro; University of Prishtina (UP) y University of Fehmi Agani (UGJFA) de Kosovo. UAMD actúa como universidad coordinadora y en el consorcio también se integran los ministerios de Educación y Ciencia de Kosovo (MESTI), de Montenegro (MPNI) y del Cantón Herzegovina-Neretva en Bosnia y Herzegovina (MONKS HNK).

BEWBU aspira a consolidarse como «actor clave» para fortalecer capacidades institucionales y competencias pedagógicas, favoreciendo la integración de modelos de educación híbrida en los planes de estudio, «alineados con estándares europeos y con impacto en inclusión, flexibilidad y empleabilidad».

En los próximos meses, el consorcio consolidará los diseños curriculares iniciados en León, pilotará asignaturas y titulaciones, formalizará marcos de aseguramiento de la calidad y acompañará la actualización normativa con los ministerios asociados.

Temas

Universidad de León