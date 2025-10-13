La Universidad de León convoca seis plazas de catedrático y dos de profesor titular Con especialidades en Derecho Eclesiástico del Estado, Fisioterapia, Enfermería, Ingeniería Eléctrica, Filología y Biología

Leonoticias León Lunes, 13 de octubre 2025, 11:37

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la resolución de la Universidad de León del pasado 3 de octubre por la que se convoca concurso de acceso a seis plazas de catedrático y dos de profesor titular en la institución educativa superior leonesa.

Según la resolución, consultada por Ical, la primera de las plazas de catedrático está ubicada en el Departamento de Derecho Público y está ligada a la especialidad de Derecho Eclesiástico del Estado, con un perfil investigador en derecho a la libertad de conciencia, derecho concordatorio, bioderecho, biotética, biotecnología, interculturalidad y organizaciones sociales.

La segunda plaza, ubicada en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia del campus de Ponferrada, tiene la especialidad de Fisioterapia, mientras que la tercera se emplaza en la especialidad de Enfermería con el perfil docente e investigador de enfermería en salud mental.

Más plazas convocadas en diferentes departamentos

En el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática se convoca una plaza con perfil docente de ingeniería de control y automatización y modelado en datos y tecnologías habilitadoras para la industria 4.0, y en el Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía se seleccionará un catedrático con especialidad en métodos de investigación y diagnóstico en la educación. Finalmente, en el Departamento de Filología Moderna se ubica la plaza en Filología Inglesa convocada para catedráticos.

En cuanto a las dos plazas de profesor titular de universidad, una se emplaza en el Departamento de Biología Molecular con la especialidad de Biología Celular con perfil de organografía microscópica animal y vegetal, y la otra se ubica en el Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental con la especialidad de Ecología.

Universidad de León