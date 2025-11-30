La ULE refuerza su liderazgo en el mayor foro mundial de enseñanza del chino en Pekín La delegación leonesa trabaja con Universidad de Xiangtan para definir nuevas líneas de acción conjunta en investigación, movilidad, docencia y producción editorial

La Universidad de León reforzó su liderazgo internacional en el 'World Chinese Language Conference', una de las citas globales más relevantes en el ámbito de la enseñanza del chino, donde la labor desarrollada por el Instituto Confucio de la ULE fue reconocida como un modelo de colaboración académica y de transferencia cultural entre España y China.

El encuentro contó con la participación del vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, que impartió la ponencia 'Localización y digitalización de la enseñanza del chino', en la que situó el trabajo que desarrolla la institución en materia de innovación docente y producción de recursos localizados para el aprendizaje de lengua y cultura chinas.

Durante su intervención, Benítez-Andrades destacó que la localización y la digitalización no son elementos accesorios, sino «la vía para una enseñanza del chino más inclusiva, eficaz y evaluable fuera del contexto sinófono», una línea de trabajo que la ULE impulsa a través del Instituto Confucio de la mano de sus directores, Peng Fengchun y Óscar Fernández.

Asimismo, subrayó la proyección nacional alcanzada por iniciativas como la colección 'Camino al chino' y la revista científica 'Sinología Hispánica', que han situado al Instituto Confucio de la ULE «como referente en este ámbito», así como «un agente cultural y académico de relevancia nacional».

Nuevas líneas de colaboración

La presencia de la ULE en China se completó con una agenda institucional en la Universidad de Xiangtan, socio académico desde hace más de 15 años. Las reuniones celebradas con la Dirección y el Vicerrectorado de Internacionalización de la universidad asiática permitieron revisar los avances del Instituto Confucio y definir nuevas líneas de acción conjuntas en investigación, movilidad, docencia y producción editorial.

En este contexto, la directora del Área de Relaciones Internacionales y Compromiso Global, Sherman Farhad, ofreció una sesión informativa dirigida a estudiantes y personal universitario con el objetivo de proyectar el trabajo del Instituto Confucio, difundir sus logros y promover nuevas vocaciones docentes vinculadas al centro.

Además, la delegación mantuvo un encuentro en Pekín con una corporación educativa de la capital para presentar la Universidad de León como destino académico para estudiantes chinos y explorar oportunidades de cooperación en programas de movilidad y atracción de talento.