La Comisión Europea autoriza a la ULE ser 'Centro Europe Direct' para acercar las políticas europeas a León El centro comenzará su actividad el 1 de enero y será un espacio abierto a toda la población para informarse, resolver dudas, obtener asesoramiento o descubrir oportunidades reales de futuro

La Universidad de León abre una puerta a Europa en León después de que la Comisión Europea le haya concedido la acreditación para convertirse en 'Centro Europe Direct', una distinción que sitúa a la institución académica como punto oficial de información y orientación sobre políticas, programas y oportunidades de la Unión Europea.

Una resolución que reconoce el compromiso de la ULE con la construcción del proyecto europeo, consolida su papel como agente activo en la promoción de la participación ciudadana en los asuntos comunitarios y representa una apuesta estratégica para reforzar la participación europea en toda la provincia.

El centro, que se incorporará a la red de centros Europe Direct de Castilla y León, junto con Salamanca, Zamora, Valladolid y Segovia, comenzará su actividad el 1 de enero por un periodo inicial de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2030. Su sede estará ubicada en el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, en el Campus de Vegazana, y contará con una programación estable en el Campus de Ponferrada para garantizar un impacto equilibrado en ambos campus y en todo el territorio leonés.

La dirección del nuevo Centro Europe Direct será asumida por María Teresa Tascón Fernández, catedrática del área de Economía Financiera y Contabilidad, cuya experiencia en participación europea, gestión de proyectos y divulgación en materia de economía pública y finanzas aporta un liderazgo alineado con los objetivos del programa.

La concesión del Centro Europe Direct a la Universidad de León supone un impulso para reforzar la cohesión territorial y social en una provincia que necesita herramientas eficaces para combatir la despoblación, reducir brechas digitales y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos europeos.

«El centro será un espacio abierto para que cualquier persona pueda informarse, resolver dudas, obtener asesoramiento o descubrir oportunidades reales para su futuro. Nuestro compromiso es que León ocupe el lugar que merece en el marco europeo y que nadie quede atrás por falta de información o de acceso a recursos», señalaron desde la ULE.

Durante el año 2026, el Centro Europe Direct León desarrollará una programación amplia y conectada con las necesidades del territorio, centrada en democratizar el acceso a la información europea, con especial atención a colectivos menos presentes en los circuitos institucionales, como es la población rural, las personas mayores y las Pymes. Asimismo, su objetivo será conectar las políticas europeas con la realidad local, fomentar una participación activa y crítica, mediante acciones de alfabetización democrática y digital y reforzar el sentimiento de pertenencia juvenil a Europa.

La agenda incluirá un programa de al menos 25 actividades que vayan desde talleres contra la desinformación, actividades de alfabetización financiera, formación en inteligencia artificial, participación en el Debate Europeo de las Universidades Públicas de Castilla y León, ciclos de cine europeo y actividades culturales y acciones específicas para zonas rurales y municipios pequeños.

Este plan se desplegará en coordinación con una red institucional que incluye a administraciones públicas, organizaciones empresariales, agentes sociales, entidades de desarrollo rural y centros educativos, con el propósito de situar las oportunidades europeas al alcance de toda la ciudadanía.