Jornadas en la ULE.

Tecnología medieval a debate y diálogo en la ULE

La conferencia inaugural abordará la recuperación de la producción medieval y los nuevos métodos de estudio

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:09

Comenta

El próximo 6 de noviembre, a las 20:00 horas, se inaugurará el V Seminario 'Diálogos y Debates sobre la Edad Media', que en esta ocasión lleva por título 'La tecnología como elemento transformador de las sociedades medievales'.

La sesión inaugural correrá a cargo de Ricardo Córdoba de la Llave, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba, que ofrecerá la ponencia 'Recuperar la producción medieval. Nuevos métodos de estudio'. La entrada es libre hasta completar aforo en el Palacio del Conde Luna de León a partir de las 20.00.

El seminario está organizado por el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León, en colaboración con el Ayuntamiento de León, y tiene como principal objetivo acercar a la sociedad las investigaciones actuales sobre la Edad Media, ofreciendo una visión renovada de este periodo histórico.

