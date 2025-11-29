leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la ULE. L.N

Una 'Navidad responsable' en León con donación de ropa, comercio justo y charlas sobre consumo responsable

La iniciativa combina la economía circular, la cooperación universitaria al desarrollo y el comercio justo para sensibilizar a la comunidad universitaria

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:20

La Universidad de León, en el marco de la alianza universitaria europea EURECA-PRO, pone en marcha el Encuentro Navidad Responsable, un evento que busca fomentar la sostenibilidad, el consumo ético y la participación solidaria de la comunidad universitaria.

La acción se estructura en dos fases complementarias, la primera se abrirá desde 1 hasta el 11 de diciembre con una convocatoria de recogida de ropa de segunda mano en dos puntos habilitados: la Oficina de Relaciones Internacionales (Edificio de Servicios, Campus de Vegazana, León) y el Servicio de Deportes (sexta planta del Campus de Ponferrada). Las personas donantes recibirán Eurecoops, una moneda ficticia creada para incentivar el intercambio responsable y que podrá utilizarse en la segunda fase del programa, los mercadillos solidarios de ropa y productos de comercio justo, que tendrán lugar el 15 y 16 de diciembre en el Campus de Vegazana (Hall de la Facultad de Filosofía y Letras) y el 17 de diciembre en el Campus de Ponferrada (Cafetería). Todos ellos se desarrollarán de 9:00 a 14:00 horas.

La inauguración del mercadillo del Campus de Vegazana será el lunes 15 de diciembre a las 9:00 horas y contará con la participación de José Alberto Benítez, vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, Roberto Baelo, representante de EURECA-PRO en la ULE y Sherman Farhad, directora del área de Relaciones Internacionales y Compromiso Global. El 17 de diciembre será Arrate Pinto Carral, directora del área de Estudiantes en el Campus de Ponferrada, la que inaugure ese mercadillo. Toda la información del evento está disponible en este enlace: https://eurecapro.unileon.es/encuentro-navidad-responsable/.

Programa formativo

Como parte del Encuentro de Navidad Responsable, se celebrará un ciclo de conferencias temáticas que abordarán cuestiones clave como el consumo sostenible, la economía circular, la cooperación internacional al desarrollo, la moda ética o la gestión de incendios forestales el 16 de diciembre en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras y el 17 en el Salón de Actos del Campus de Ponferrada.

La programación incluye intervenciones de profesionales y especialistas de la ULE, del Ayuntamiento de León y de diversas entidades sociales y medioambientales. Además, las personas asistentes podrán participar en un sorteo de cestas y regalos de productos de comercio justo.

