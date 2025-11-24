leonoticias - Noticias de León y provincia

Las autoras de las fotografías ganadoras posan con sus premios. ULE

Ganadoras y participantes en el concurso fotográfico 'Mujer y voluntariado' ya exponen en El Albéitar

Las fotografías 'Encuentro', 'Un beso' y 'Un hilo invisible' ganan el V concurso 'Mujer y voluntariado' y se muestran en la ULE

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:03

Hasta el próximo 12 de diciembre, el Ateneo cultural El Albéitar de la Universidad de León muestra una selección de las fotografías participantes y ganadoras del V Concurso fotográfico 'Mujer y Voluntariado', organizado en colaboración con la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León y con el apoyo de diversas instituciones.

Las obras premiadas en esta edición han sido las siguientes, primer premio para 'Encuentros', de Claudia Álvarez -lo recibió de manos de Juan Antonio Orozco, gerente territorial de Servicios Sociales en León, en representación de la Junta de Castilla y León-; segundo premio para 'Un beso', de Alejandra Piquero – entregado por Mercedes Escudero, concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León- y tercer premio, 'Un hilo invisible', de María José Díez -. Entregado por Raquel Domínguez, vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE-.

El jurado estuvo integrado por Mercedes Escudero, en representación del Ayuntamiento de León, Aitana Fernández, en representación de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León (PEVL) y Paco Fergar, en representación del ámbito de la fotografía social de León.

El concurso tiene como objetivo visibilizar, a través de la fotografía, la contribución de las mujeres al voluntariado en todas sus dimensiones —un propósito recogido en las bases del certamen— y fomentar la sensibilización social mediante el arte visual.

