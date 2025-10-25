El XV Maratón Fotográfico Reino de León ya tiene ganadores La obra que se lleva el primer premio es «Timidez infantil», de Pablo Mayorga

El XV Maratón Fotográfico Reino de León tuvo lugar el pasado 28 de septiembre, coincidiendo, como es tradición, con el desfile de pendones, los carros engalanados y la celebración del Foro u Oferta, que contó con la participación de las Cantaderas, además de bailes tradicionales y otras actividades.

En este concurso fotográfico en el que se reparten cerca de 1.800 euros en premios entre los ganadores. Antes de las diez de la mañana ya se daban cita en el Palacio del Conde Luna varios participantes para realizar la foto de control y dar comienzo al concurso, además de formalizar las inscripciones de última hora de los más rezagados. Como viene siendo habitual, el evento contó con la presencia de concursantes procedentes de otras provincias, como Madrid, Segovia o Salamanca, entre otras. En total, se presentaron 206 fotografías al certamen, aportadas por 64 fotógrafos participantes.

Después del visionado y votación de las 206 fotos que entraron a concurso, se eligen treinta y cuatro fotos quedando doce finalistas y cuatro ganadoras.

«Timidez Infantil»

«Tomada entre el barullo durante la preparación de los carros, me llamó la atención ese gesto que raya entre el temor y la vergüenza que demuestran los niños en escenarios complejos y que buscan el refugio en sus mayores», comenta Pablo Mayorga.

«Una actitud que si no fuera por el contexto de la festividad y los atuendos bien podría haberse dado en cualquier zona de conflicto, por desgracia tan de actualidad. Nahia, ajena al disparo, me regaló la frescura propia de su edad y la espontaneidad que siempre surge de un robado. Soy un fotógrafo más especializado en naturaleza, paisaje y macrofotografía, pero que aprovecho estos eventos para salir de mi zona de confort», ha declarado el ganador del primer premio.

