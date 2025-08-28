leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Los incendios de Anllares del Sil y Garaño bajan del nivel 2 al 1
Paula Lombas dirige una actividad durante este verano en Pola de Gordón. ULE

Deporte para paliar «el sedentarismo y el aislamiento» en la montaña de León

Un proyecto de una estudiante de la Universidad de León financiado por las becas Ralbar muestra en La Pola de Gordón la importancia del ejercicio para la salud y el bienestar

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:24

Una charla sobre la prevención de caídas, que se impartirá el viernes 29 de agosto, en el Hogar del Pensionista de La Pola de Gordón pondrá punto final al proyecto 'Muévete en el campo. Salud y bienestar a través del ejercicio en el entorno rural', desarrollado por Paula Lombas Zapatero, estudiante del Grado de Enfermería en la Universidad de León, y que se llevó a cabo a lo largo de los meses de julio y agosto en el marco de las Becas Ralbar convocadas con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell.

La estudiante explicó que el objetivo de esta iniciativa es «fomentar la práctica regular de la actividad física en la población adulta, enseñando a que se muevan de manera segura y adaptada a su edad». Para ello, el proyecto combinó diferentes actividades como charlas, talleres y caminatas y, aunque cada una de ellas «tuvo un enfoque diferente», todas buscaron «enseñar la importancia del movimiento, reforzar hábitos saludables y ayudar a perder el miedo a la actividad física».

La Pola de Gordón es un pueblo de montaña integrado por 17 municipios, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, y que cuenta con una población que apenas supera los 2.800 habitantes. El envejecimiento y la despoblación que sufre la zona ha ocasionado que, según señaló la autora del proyecto Ralbar, que «se haya generado un paulatino incremento del aislamiento y del sedentarismo».

Varias actividades deportivas realizadas en la investigación financiada por las becas Ralbar. ULE
«Esa situación, unida a los trabajos que han desarrollado durante muchos años, ha hecho que sean muchos los problemas de espalda, rodillas y articulaciones, que han traído consigo frecuentes dolores», apuntó, lo que la animó a presentar su proyecto «destinado a prevenir y tratar estas dolencias y mejorar la calidad de vida de la población afectada», para lo que contó con la colaboración del Ayuntamiento de La Pola de Gordón y del Centro de Salud del municipio.

La estudiante de enfermería de la ULE apuntó que la experiencia ha sido «muy favorable», ya que se ha apreciado «gran interés y participación» por parte de quienes asistieron a las actividades desarrolladas.

