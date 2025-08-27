leonoticias - Noticias de León y provincia

Un libro editado por la Universidad de León analiza la situación de la danza urbana en España

La investigación de Isabel Aznar Collado analiza el fenómeno desde un enfoque antropológico y social

León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:18

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León ha editado el libro titulado 'La Danza Urbana. Aproximación al panorama actual en España', de Isabel Aznar Collado, que constituye el número 1 de la nueva colección titulada 'Música en situación'. Se trata de una investigación que aborda los distintos discursos que conforman la danza urbana desde un enfoque tanto antropológico como social.

A lo largo de las 346 páginas del libro se establece una clasificación de la terminología básica relacionada con los pasos y técnicas propias de cada estilo urbano, al tiempo que se analiza en profundidad el perfil de quienes practican estas danzas en el contexto español.

La introducción explica que, en el estudio, la danza urbana «es entendida como aquella danza popular que se desarrolla y evoluciona fuera de las instituciones oficiales de danza o academias dancísticas». «Su término se aplica a ciertas danzas populares importadas principalmente de Estados Unidos y Jamaica y se engloban dentro de unos contextos culturales conocidos como Hip Hop y Cultura Club», se señala.

La obra está estructurada en cinco capítulos, de forma que los dos primeros están centrados en un estudio mayoritariamente bibliográfico sobre conceptos básicos para entender la danza urbana desde la perspectiva de la antropología socio-cultural.

Por su parte, el capítulo tercero es un diccionario de pasos y técnicas dancísticas y el cuarto se dedica al panorama actual en España, a través del estudio de las entrevistas y cuestionarios realizados a los danzantes más reconocidos de cada uno de los discursos. El quinto y último es el de las conclusiones, a las que se llega a partir del análisis de los datos obtenidos en la investigación.

