leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Una salida de vía en un pueblo de León deja un hombre herido

El conductor, de 70 años, sufrió una brecha en la cabeza tras salirse de la carretera N-625 por causas que aún se investigan

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:44

Comenta

Un hombre de 70 años ha resultado herido este viernes, 24 de octubre, tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba por motivos que todavía se desconocen. El accidente se produjo a las 14:05 horas, en el kilómetro 25 de la N-625, a la altura de Mansilla de las Mulas.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se alertaba de que un turismo había abandonado la calzada y su ocupante necesitaba ayuda.

Según los testigos, el hombre presentaba una brecha en la cabeza, aunque se encontraba consciente y fuera del vehículo en el momento de la llegada de los equipos de emergencia.

Aviso del siniestro

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que enviaron una ambulancia al lugar para atender al herido.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  2. 2 Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León
  3. 3 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  4. 4 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  5. 5 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  6. 6 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  7. 7 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  8. 8 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación
  9. 9 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  10. 10 Qué hacer este fin de semana en León: Carrera de la Mujer, firma de la Cultural y Feria del Puerro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una salida de vía en un pueblo de León deja un hombre herido

Una salida de vía en un pueblo de León deja un hombre herido