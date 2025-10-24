Una salida de vía en un pueblo de León deja un hombre herido El conductor, de 70 años, sufrió una brecha en la cabeza tras salirse de la carretera N-625 por causas que aún se investigan

Un hombre de 70 años ha resultado herido este viernes, 24 de octubre, tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba por motivos que todavía se desconocen. El accidente se produjo a las 14:05 horas, en el kilómetro 25 de la N-625, a la altura de Mansilla de las Mulas.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se alertaba de que un turismo había abandonado la calzada y su ocupante necesitaba ayuda.

Según los testigos, el hombre presentaba una brecha en la cabeza, aunque se encontraba consciente y fuera del vehículo en el momento de la llegada de los equipos de emergencia.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que enviaron una ambulancia al lugar para atender al herido.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.