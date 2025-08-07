Un pueblo de León invierte 230.000 euros para seis instalaciones solares Las antiguas escuelas, el consistorio, naves municipales, el pabellón, las piscinas climatizadas y el colegio son los edificios donde se instalaran las placas de autoconsumo

La instalación de placas solares para el autoconsumo es una tendencia al alza que cada vez se ve más en la provincia leonesa. Edificios, casas y naves de particulares han llevado a cabo estas instalaciones no sólo para aprovechar la luz del sol, sino como ahorro en la factura. Una tendencia que también está llegando a las administraciones públicas.

De este modo, uno de los ayuntamientos cabeza de comarca del sur de la provincia se ha propuesto llevar a cabo seis instalaciones de placas solares en edificios municipales. Las antiguas escuelas, el propio edificio del Ayuntamiento, las Naves Municipales, el Pabellón Vicente López, la Piscina Climatizada y el Colegio Bernardino Pérez serán los edificios de Valencia de Don Juan que próximamente cuenten con estas instalaciones.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan tiene intención de realizar la instalación de sistemas de energía fotovoltaica en varios edificios de su propiedad que permita su autoabastecimiento energético reduciendo así el consumo de combustibles fósiles y contribuyendo así al beneficio ambiental y social evitando mayores emisiones contaminantes.

Para ello, se ha preparado un completo informe por cada uno de los edificios y una memoria de todo el proyecto que ha salido a licitación pública a principios de este mes de agosto. Un proyecto que está asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que cuenta con un presupuesto base de licitación de 227.370 euros (IVA incluido).

Un impulso a la sostenibilidad

Con estas seis instalaciones, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan pretende dar un impulso a su estrategia de sostenibilidad energética y la mejora de la eficiencia en el consumo de sus instalaciones municipales. Por ello, el consistorio ha decidido acometer la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo en varios de sus edificios públicos.

Esta decisión se enmarca en el contexto actual de transición energética, en el que las administraciones públicas están llamadas a liderar actuaciones ejemplarizantes que contribuyan tanto a la reducción de emisiones contaminantes como al fomento del uso de fuentes de energía renovables. En concreto, los proyectos tienen por objeto dotar de instalaciones fotovoltaicas a seis edificios municipales estratégicos: Antiguas Escuelas, el propio edificio del Ayuntamiento, las Naves Municipales, el Pabellón Vicente López, la Piscina Climatizada y el Colegio Bernardino Pérez.

El propósito de estas actuaciones es lograr un alto grado de autosuficiencia energética en cada uno de estos centros, reduciendo su dependencia de la red eléctrica convencional y fomentando el aprovechamiento de la energía solar.