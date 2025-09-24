Madrugada gélida en León: varios puntos de la provincia, bajo cero La Aemet destaca las bajas temperaturas alcanzadas en las primeras horas de este miércoles en la provincia de León, uno de ellos entre los más fríos del país

El otoño ha entrado con fuerza en la provincia y el bajón de temperaturas es perceptible en todos los puntos de la geografía leonesa. Pero esta madrugada, ha sido todavía más notable con mínimas bajo cero en pleno mes de septiembre.

Dos puntos de la provincia se han 'congelado' en las primeras horas del miércoles 24 de septiembre y han registrado mínimas negativas, siendo algunos de los valores más bajos de todo el país.

Uno de ellos es el puerto de San Isidro que, con 2,3 grados negativos registrados a las 6:10 horas de este miércoles, se ha convertido en la segunda temperatura más baja de la comunidad y la octava de todo el país.

También rompió la barrera de los cero grados la estación meteorológica ubicada en Lagunas de Somoza, donde se registraron 0,8 grados negativos a las 7:20 horas de este miércoles.

La temperatura más baja del país se registró en Alto Campoo, en Cantabria, a las 1:20 horas, con 13,8 grados bajo cero y la segunda, también en Cantabria, es limítrofe con León: a la 1:00 horas, se registraron -5,7 grados en Cabaña Verónica.