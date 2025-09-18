Declarado un incendio en el entorno de Joarilla de las Matas Medios aéreos y terrestres trabajan en sofocar este fuego, declarado a primera hora de la tarde de este jueves

Un incendio forestal ha sido declarado en la tarde de este jueves en las cercanías de la localidad leonesa de Joarilla de las Matas, muy cerca del límite provincial con Valladolid.

El fuego, según la información de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se ha iniciado a las 16:00 horas al noreste del casco urbano de esta localidad.

En el terreno trabajan un helicóptero, dos agentes medioambientales, una autobomba, una cuadrilla helitransportada y una unidad correspondiente a otra administración.

Este incendio llega apenas 24 horas después de que se produjera un fuego en Quintana de Raneros que llegó, incluso, a cortar el tráfico ferroviario entre León y Ponferrada por la cercanía de las llamas a las vías.