leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un embalse en León.

Los embalses de León marcan los peores datos de la comunidad

Se encuentran al 36,8% de su capacidad frente al 45,4% de la media de los embalses de la cuenca del Duero

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:23

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan esta última semana de septiembre 1.295,4 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 45,4 por ciento de su capacidad. Se trata de más de seis puntos porcentuales por encima de la media de la última década y dos menos que hace un año.

Por sistemas, las reservas en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), los Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 36,8 por ciento, marcando el segundo peor dato de la comunidad solo por detrás del sistema Carrión en Palencia al 30,6 por ciento. Le sigue también en Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), Sistema Pisuerga, al 56,3 por ciento.

En Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza se encuentra al 61 por ciento; en Soria (Cuerda del Pozo), Sistema Alto Duero al 63,3 por ciento; y en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 47,9 porciento.

Por último, en Ávila (Castro de las Cogotas), Sistema Cega-Eresma-Adaja al 51,8 por ciento; y en Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 54,1 por ciento; y el Salamanca (Irueña y Águeda), Sistema Águeda al 71,2 por ciento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 550 rutas gratuitas desde octubre con la tarjeta buscyl
  2. 2 La Cultural conquista el José Zorrilla por primera vez en su historia
  3. 3 León vibra con San Froilán: calles abarrotadas, sol inesperado y tradición por todo lo alto
  4. 4 El pueblo medieval más bonito de España está en la provincia de León
  5. 5 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre
  6. 6 Y León plantó la bandera en Castilla en alto riesgo... para los corazones
  7. 7 Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León
  8. 8 Ni la imagen de Fray Escoba ayudó a limpiar los roces del Foro u Oferta
  9. 9 Los romeros de San Froilán engalanan León
  10. 10 Cómo vestir y qué no hacer para lucir como buenos leoneses el traje tradicional en San Froilán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los embalses de León marcan los peores datos de la comunidad

Los embalses de León marcan los peores datos de la comunidad