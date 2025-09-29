Los embalses de León marcan los peores datos de la comunidad Se encuentran al 36,8% de su capacidad frente al 45,4% de la media de los embalses de la cuenca del Duero

Leonoticias León Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan esta última semana de septiembre 1.295,4 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 45,4 por ciento de su capacidad. Se trata de más de seis puntos porcentuales por encima de la media de la última década y dos menos que hace un año.

Por sistemas, las reservas en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), los Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 36,8 por ciento, marcando el segundo peor dato de la comunidad solo por detrás del sistema Carrión en Palencia al 30,6 por ciento. Le sigue también en Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), Sistema Pisuerga, al 56,3 por ciento.

En Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza se encuentra al 61 por ciento; en Soria (Cuerda del Pozo), Sistema Alto Duero al 63,3 por ciento; y en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 47,9 porciento.

Por último, en Ávila (Castro de las Cogotas), Sistema Cega-Eresma-Adaja al 51,8 por ciento; y en Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 54,1 por ciento; y el Salamanca (Irueña y Águeda), Sistema Águeda al 71,2 por ciento.