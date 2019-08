El incendio de Gran Canaria comienza a remitir 01:14 Un hidroavión trata de apagar el incendio de Gran Canaria. / Reuters La bajada de las temperaturas y el cambio de viento ha favorecido las labores de extinción | Ya se han quemado 12.000 hectáreas de la isla EUROPA PRESS MADRID Martes, 20 agosto 2019, 10:46

El viento y la bajada de temperaturas han favorecido las labores de extinción a lo largo de la noche en el incendio que ya ha quemado 12.000 hectáreas de la isla de Gran Canaria, según ha confirmado el presidente canario Angel Víctor Torres.

«Las temperatura han bajado y, si todo va bien, hoy será un día en el que puedan darse muy buenas noticias a la sociedad porque la noche nos ha dado un excelente respiro», ha indicado el jefe del ejecutivo autonómico en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press. En la zona han trabajado durante las últimas horas más de 1.000 efectivos más los medios aéreos.

A punto de amanecer,buenas noticias sobre el incendio de Gran Canaria. Me trasladan los técnicos, tras visitar en la noche las zonas , que el incendio remite, que no ha entrado en Inagua y pierde potencial. Los medios aéreos, listos para actuar. #IFGranCanaria#IFVallesco Ángel Víctor Torres (@avtorresp) August 20, 2019

Torres ha expresado, además, su confianza en que parte de las 10.000 personas que han sido desalojadas puedan volver a sus casas a lo largo de la jornada de hoy. El presidente ha admitido que en la noche de este lunes la situación era «incontrolable» después de que el fuego avanzase hacia el sur y en el norte existía riesgo constante de rebrote.

Imagen tomada desde el espacio por el satélite Sentinel 2, del Programa Europeo Copernicus, donde se puede apreciar la dimensión del incendio de Gran Canaria. / EFE

Asimismo, ha explicado que los daños en el parque natural de Tamadaba son menos importantes de lo que se temían. «Los técnicos nos han dicho que los daños parecen notablemente inferiores de lo que se preveía, parece una quema controlada, pese a que es una zona prácticamente imposible de atacar en la que las llamas eran de más de 50 metros».

Sobre el origen del fuego, Torres ha asegurado que existe una línea de investigación, aunque todavía es pronto para realizar concreciones. «Hay una línea de investigación abierta y en la mayoría de los casos el ser humano es responsable, bien por una temeridad o imprudencia o por un acto deleznable», ha indicado.

Como «un tsunami»

El Ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ha asegurado que el fuego que afecta a la isla de Gran Canaria es «como un tsunami al que hay que engañar» y ha explicado que, solo en la jornada de ayer, se utilizaron en las labores de extinción más de un millón de toneladas de agua.

Planas se ha mostrado, no obstante, confiado en «conseguir antes o después apagar» las llamas de un incendio que, según ha afirmado, es el «mayor de los que se ha registrado este año en España. «Las condiciones climáticas son muy difíciles después de una sequía muy fuerte y esperamos que podamos controlarlo y después extinguirlo«, ha indicado en una entrevista en Antena 3.

El ministro ha admitido que las condiciones metereológicas en las últimas horas han favorecido las labores de extinción pero no existe aún previsión de cuando pueda ser controlado el fuego. «No es prudente realizar una predicción de cuándo se apagará; tenemos que limitar los efectos del mismo y evitar que se extienda lo máximo posible», ha indicado.

El titular de Agricultura ha destacado el amplio dispositivo desplazado en la zona y ha pedido que no se «polemice» con el fuego y ha recordado que todos los ayuntamientos tienen planes locales de protección. «Lo primero hay una responsabilidad y todo tiene un origen; si alguien no enciende a partir de ahí no hay incendio, si el fuego no se origina no produce resultados», ha indicado Planas.