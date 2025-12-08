Un voltio por León: excursión a Geras entre montaña, sabor y tecnología

Irene de Celis Geras de Gordón Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:39 Compartir

Geras ha sido la siguiente parada en la serie de un voltio por león donde redescubrimos la provincia a bordo de increíbles automóviles. Este rincón montañoso de la provincia de León encierra historia, paisajes agrestes y auténtico sabor leonés. En esta ocasión fue el nuevo Renault Rafale híbrido, cortesía de Leomotor, quien recorrió las maravillas paisajísticas de la zona. Un vehículo que demostró que la movilidad sostenible y el placer de conducir pueden ir de la mano.

De ruta a Geras

Desde León tomamos dirección a la montaña, ascendiendo por la collada que conduce a Geras, punto desde el que se aprecian panorámicas espectaculares de valles y cumbres. La carretera LE-473 regala curvas suaves, tramos de bosque y el frescor propio de una zona de montaña. Al llegar a Geras, un pequeño pueblo de la comarca de La Pola de Gordón, descubrimos su encanto sencillo: casas tradicionales, fachadas típicas y la sensación de haber retrocedido en el tiempo.

Sabores auténticos en el restaurante Entrepeñas

El punto culminante del viaje llegó a la hora de comer. El tradicional restaurante Entrepeñas te recibe con amabilidad y con un trato personalizado que se sumó a la delicia de comer un arroz al estilo de la casa: acompañado de entrecot.

Ampliar Nuevo Renault Rafale híbrido Alejandro Cuervo

Movilidad verde: el Renault Rafale híbrido de Leomotor

Para hacer realidad esta escapada se eligió el Renault Rafale híbrido, de la gama E-Tech de Leomotor, en su versión Esprit Alpine de 147 kW (200 CV), un híbrido full-hybrid muy eficiente.

Lo más sorprendente es cómo el coche permitió alternar entre conducción eléctrica y de combustión para adaptarse a la orografía: en los tramos llanos y bajadas, aprovechar la carga eléctrica; en las subidas, un empuje suave gracias a la combinación mecánica. Además, su autonomía eléctrica y su potente batería lo hacen ideal para rutas como esta: se siente moderno, pero práctico.

Según Leomotor, esta versión del Rafale tiene una potencia de 147 kW y etiqueta ambiental ECO, lo que se traduce en un consumo más bajo y un impacto ambiental reducido. Por otro lado, hay otra variante enchufable (plug-in hybrid) con hasta 300 CV según Leomotor, que podría ofrecer una autonomía eléctrica aún mayor

Si estás pensando en una escapada de fin de semana desde León, Geras es una opción perfecta: paz, altura, buen comer y un vehículo que impulsa un futuro más limpio.

