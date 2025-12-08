leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo Renault Rafale híbrido Alejandro Cuervo
Publirreportaje

Un voltio por León: excursión a Geras entre montaña, sabor y tecnología

Descubre «Un voltio por León», una serie de rutas por la provincia con un único reto: recorrer los paisajes más pintorescos de nuestro territorio sin contaminar

Irene de Celis

Irene de Celis

Geras de Gordón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:39

Geras ha sido la siguiente parada en la serie de un voltio por león donde redescubrimos la provincia a bordo de increíbles automóviles. Este rincón montañoso de la provincia de León encierra historia, paisajes agrestes y auténtico sabor leonés. En esta ocasión fue el nuevo Renault Rafale híbrido, cortesía de Leomotor, quien recorrió las maravillas paisajísticas de la zona. Un vehículo que demostró que la movilidad sostenible y el placer de conducir pueden ir de la mano.

De ruta a Geras

Desde León tomamos dirección a la montaña, ascendiendo por la collada que conduce a Geras, punto desde el que se aprecian panorámicas espectaculares de valles y cumbres. La carretera LE-473 regala curvas suaves, tramos de bosque y el frescor propio de una zona de montaña. Al llegar a Geras, un pequeño pueblo de la comarca de La Pola de Gordón, descubrimos su encanto sencillo: casas tradicionales, fachadas típicas y la sensación de haber retrocedido en el tiempo.

Sabores auténticos en el restaurante Entrepeñas

El punto culminante del viaje llegó a la hora de comer. El tradicional restaurante Entrepeñas te recibe con amabilidad y con un trato personalizado que se sumó a la delicia de comer un arroz al estilo de la casa: acompañado de entrecot.

Nuevo Renault Rafale híbrido Alejandro Cuervo

Movilidad verde: el Renault Rafale híbrido de Leomotor

Para hacer realidad esta escapada se eligió el Renault Rafale híbrido, de la gama E-Tech de Leomotor, en su versión Esprit Alpine de 147 kW (200 CV), un híbrido full-hybrid muy eficiente.

Lo más sorprendente es cómo el coche permitió alternar entre conducción eléctrica y de combustión para adaptarse a la orografía: en los tramos llanos y bajadas, aprovechar la carga eléctrica; en las subidas, un empuje suave gracias a la combinación mecánica. Además, su autonomía eléctrica y su potente batería lo hacen ideal para rutas como esta: se siente moderno, pero práctico.

Según Leomotor, esta versión del Rafale tiene una potencia de 147 kW y etiqueta ambiental ECO, lo que se traduce en un consumo más bajo y un impacto ambiental reducido. Por otro lado, hay otra variante enchufable (plug-in hybrid) con hasta 300 CV según Leomotor, que podría ofrecer una autonomía eléctrica aún mayor

Si estás pensando en una escapada de fin de semana desde León, Geras es una opción perfecta: paz, altura, buen comer y un vehículo que impulsa un futuro más limpio.

Gran accesibilidad a la movilidad eléctrica

La reactivación de las ayudas del Plan MOVES III vuelve a poner a disposición de los conductores subvenciones de hasta 7.000 euros en la adquisición de un vehículo eléctrico. Además, en Leomotor adelantan el importe de las ayudas para que no tengas que esperar a su tramitación y, como incentivo adicional, regalan el cargador y su instalación en tu domicilio, facilitando aún más la transición hacia una conducción limpia y eficiente.

Confía en Leomotor

Leomotor te ofrece este Renault 4 eléctrico, con opciones de financiación adaptadas a cada perfil de conductor.

¿Quieres disfrutar de tu propio Voltio por León? Ahora el Grupo Leomotor está sorteando un fin de semana en coche eléctrico entre los lectores de Leonoticias. Consulta las bases haciendo click aquí. www.leomotor.net/un-voltio-por-leon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche con una vaca en una nacional de León
  2. 2 Subastan una casa de dos plantas por 28.000 euros en un pueblo de León
  3. 3 La calle de León que ha multiplicado por cinco los accidentes con heridos en dos años
  4. 4 Una bombona de butano provoca una intoxicación por gas de dos varones
  5. 5 Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!
  6. 6 La Cultural hace otra machada y también asalta Ipurua
  7. 7 Los tres pueblos de León con menos de 100 vecinos que están conectados por BlaBlaCar
  8. 8 Las entrevistas exprés remarcan el problema de la hostelería leonesa: «Empleos hay, pero no quien los trabaje»
  9. 9 Cola de concierto musical para acceder a la Feria Productos de León
  10. 10 Muchos vecinos se hartan: «La falta de recogida de basuras es sólo una vergüenza más»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un voltio por León: excursión a Geras entre montaña, sabor y tecnología

Un voltio por León: excursión a Geras entre montaña, sabor y tecnología