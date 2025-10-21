leonoticias - Noticias de León y provincia

Ana Merino y Jose María Merino ICAL
Villaquilambre organiza un encuentro literario con Jose María Merino y Ana Merino

El encuentro literario tendrá lugar este martes 21 de octubre en el Ayuntamiento de Villaquilambre

Irene de Celis

Irene de Celis

Villaquilambre

Martes, 21 de octubre 2025, 09:15

El 'Otoño cultural' de Villaquilambre ofrece este martes 21 de octubre, a las 20:00 horas, una de las citas más llamativas de su programación. El escritor leonés, Premio de Las Letras y académico de la RAE, junto con su hija la también escritora Ana Merino, Premio Nadal y Premio Adonais, conversarán con los presentes de la creatividad y la literatura.

Su encuentro, denominado 'Dos miradas creativas', abarcará diferentes géneros literarios y el significado de sus obras más relevantes. Ambos apasionados por las letras ofrecerán una charla amena y entretenida en la que destacarán los diferentes procesos creativos a la hora de crear una nueva obra. Además, Ana Merino está de estreno tras presentar su último libro 'La oveja más parlanchina' este mes de octubre en la capital leonesa.

En la presentación celebrada este lunes 20 de octubre, el concejal de cultura, Jorge Pérez, aseguró que «el acceso a la cultura debe de ser universal, público y gratuito, con este programa que arranca mañana y se desarrollará hasta diciembre, nos acercamos a varias disciplinas artísticas».

La literatura tendrá su espacio estable en la biblioteca pública de Villaquilambre ya que, además de su puesta a punto y apertura periódica, se ponen en marcha una serie de presentaciones literarias. La primera tendrá lugar el día 28 de octubre a las siete de la tarde con el autor José Pedro Pedreira que presentará su libro Urraca emperatriz.

Un otoño completo

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha organizado una amplia oferta de actividades culturales para sus vecinos que se extenderá durante los meses de otoño.

Visitas culturales a diferentes provincias del país, teatros y espectáculos tanto para mayores como para toda la familia o conciertos y festivales de música lírica, coral y tradicional completan un abanico de opciones para que este otoño la cultura llene de conocimientos, emoción e ilusión a los vecinos zardinos.

