«Crear el hábito lector en los niños es una responsabilidad, no se puede delegar en las pantallas»

Alberto P. Castellanos León Jueves, 16 de octubre 2025, 20:49 Comenta Compartir

La inmediatez que se busca en casi todos los aspectos de nuestra vida no casa demasiado bien con la creación artística. Prisas, agobios y pequeñas raciones de todo hacen que tomarse unos minutos para disfrutar de un relato infantil parezca perder ese tiempo que siempre nos parece poco. Aunque lo cierto es que tomarnos un rato para coger un cuento y leerlo es algo muy gratificante y recomendable, sobre todo si es de la calidad del que ha presentado Ana Merino en la librería 'El Guardián de los Libros' en León.

'La oveja más parlanchina' -Rimpego, 2025- es la última obra de esta premiada escritora que cuenta con unas bellísimas ilustraciones de Joaquín Alonso Alegre. Un libro infantil rimado porque, como dice la autora, «la poesía es el espacio donde mejor evoluciona la mirada del primer lector. Allí encuentra ritmo, encuentra musicalidad, y además es un poema que tiene trama, con un problema que hay que resolver, en el que la protagonista, esa oveja parlanchina, ha perdido los sueños y tiene que descubrir primero por qué los ha perdido, qué ha pasado, quién los tiene».

Añade Ana Merino sobre su obra «que es un libro delicioso para esos primeros lectores que van juntando palabras y que imaginan lo que se les cuenta. Además, la editorial Rimpego hace unas ediciones preciosas, Joaquín Alegre es el ilustrador y editor, y creo que ha acertado y le ha dado una vida especial a cada uno de los versos con las imágenes que proyecta».

Una ilustración de Joaquín Alegre recreando un apeadero en Villacedré; varios ejemplares de 'La oveja más parlanchina'; y Ana Merino posando en la librería de León 'El guardián de los libros'. A.P.C.

A los ojos expertos de un lector adulto no tiene nada que envidiar de grandes novelas de tramas exquisitas porque como reconoce la escritora «tiene ese conflicto y eso genera interés. Es un libro que se lee muy bien con un niño pequeño que está aprendiendo a leer, que está descubriendo las imágenes; y te puede servir también para conversar sobre viajes, sobre la personalidad de oveja, sobre cómo se relaciona con otros seres, sobre cómo se resuelve su problema. Tiene mucha miga para el disfrute familiar».

«Libros para la salud mental de tus hijos»

Uno de los cometidos que se busca -o se debería buscar- a la hora de elegir un libro para los más pequeños de la casa es que les pueda acompañar durante esas primeras etapas de crecimiento y esa transición entre escuchantes y lectores: «En todas las etapas de la vida, sí», asegura Ana Merino que 'La oveja más parlanchina' puede acompañarnos: «Espero que lo disfruten mucho porque es además un libro precioso para regalar. Tiene todos los elementos y para empezar a construir una biblioteca -como la otra obra con la que posa, 'Martina y los piojos'-, porque a los niños el hábito lector hay que dárselo, porque si se lo quitas les vas a hacer muy infelices, muy limitados. La literatura y la lectura», sigue su reflexión la escritora, «son claves para el desarrollo del cerebro y es una responsabilidad que no puedes delegar en las pantallas, tienes que ir a los libros para darle salud mental a tus hijos«.

Ana Merino, premio cultural de Leonoticias 2024, no se queda aquí y comenta sus proyectos presentes y futuros: «Acabo de hacerme productora teatral con 'La redención'. Ojalá la pueda traer a León y que lo podáis disfrutar todos», finaliza esta polifacética mujer que también se embarcará pronto en la promoción de su siguiente libro: «Sigo apostando también por la novela adulta: el 19 de noviembre saco 'El camino que no elegimos'».