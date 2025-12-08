La iluminación de La Bañeza llena de «ilusión y paz» las navidades

Irene de Celis La Bañeza Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:38 Compartir

Uno de los momentos más esperados de las navidades bañezanas llegó, este domingo 7 de diciembre, entre aplausos y mucha expectación. Cientos de vecinos se reunieron minutos antes de las siete de la tarde en la Plaza Mayor de la localidad para llenar de magia y luz La Bañeza.

Ampliar Iluminación navideña en La Bañeza Irene de Celis

Javier Carrera, alcalde de la localidad, se dirigió a los presentes para desearles que «les guste la iluminación y signifique un momento de ilusión y de paz. Hay que mirar al futuro con esperanza y con el deseo de que todo lo que esperamos se cumpla», reclamó Carrera antes de comenzar una cuenta atrás en la que estuvo acompañado por las voces de los más pequeños. Los tres reyes magos, el ángel de grandes dimensiones o la ya fecha 2026, que no puede faltar y que da la bienvenida al año nuevo, fueron los escenarios perfectos para que muchos pudiesen fotografiarse y disfrutar de una decoración navideña que invita a celebrar de estas fechas tan únicas.

Programación navideña

Ampliar Mercado navideño de La Bañeza Irene de Celis

Además de las luces que llenan las calles de La Bañeza, el ayuntamiento de la localidad organizó para este puente de diciembre una programación para que pequeños y mayores sigan ilusionándose con estas fechas tan mágicas.

El pasado viernes 5 de diciembre se inauguró la exposición de belenes en el Museo Fábrica de Harinas La Única, organizada por la Casa del Belén de Robledo de la Valduerna, que muestra belenes tradicionales y modernos. Al día siguiente, abrió al público el Belén 3D, impulsado por la Fundación Conrado Blanco, considerado el más grande hasta la fecha a nivel mundial.

Por su parte, el III Mercado Navideño, abierto del 5 al 8 de diciembre, ofrece diferentes talleres, caricaturas y artículos navideños para todos los públicos. «El mercado navideño ya se ha consolidado como un activo del Ayuntamiento, porque genera ambiente, dinamiza el puente de diciembre y proyecta una imagen positiva de La Bañeza», afirmaron desde el consistorio en su presentación.