Presentación de las actividades navideñas del Ayuntamiento de Cuadros
Cuadros presenta su programa de Navidad para todas las edades

El consistorio de Cuadros lanza diversas actividades para estas fiestas como cuentacuentos, talleres y, como no, las visitas de Papá Noel y su tradicional Cabalgata de Reyes

Leticia Domínguez

Cuadros

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:40

El Ayuntamiento de Cuadros ha presentado su programa de Navidad bajo el lema «El espíritu de la Navidad nos une en Cuadros». Una amplia variedad de propuestas pensadas para el público de todas las edades que podrán disfrutarse entre el 27 de Noviembre y el 5 de Enero.

Programación navideña en Cuadros

Estas fiestas llegan cargadas de citas ineludibles para los municipios del Ayuntamiento de Cuadros. Desde la visita de Papá Noel a la Escuela Infantil Bernesga y a los colegios de Cuadros y Lorenzana del CRA Maestro Emilio Alonso, hasta la llegada del Cartero Real y la tradicional Cabalgata de Reyes. A ello se suman, cuentacuentos, talleres creativos y actuaciones de títeres y para los amantes del belenismo, tienen la posibilidad de admirar el monumental Belén Artesanal en la Ermita de Lorenzana.

Programación navideña del Ayuntamiento de Cuadros

Las localidades también podrán disfrutar de la Zambomba flamenca y de las actuaciones musicales de las distintas corales en Cascantes, La Seca, Cuadros y Campo y Santibañez, así como de la magia y la ilusión que impregnan toda la programación. Además, este año se incorpora a la programación novedades como el Taller de Impresión 3D y el de Escultura, pensados para divertir a todas las edades.

La alcaldesa, Teresa Fernández, acompañada por el concejal de Educación, José Manuel Díez, explicó que el objetivo este año ha sido preparar unas fiestas «cercanas, participativas y pensadas para que todos los vecinos puedan disfrutarlas y nuestras calles sean espacios de encuentro y celebración». Así mismo, manifestó que «la Navidad nos brinda la oportunidad de hacer una pausa, de volver a lo verdaderamente importante y de reforzar los vínculos que compartimos como el municipio unido que somos y debemos seguir siendo«.

