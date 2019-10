Los 10 pueblos españoles con encanto que conquistan Instagram

Bookiply

8

Vejer de la Frontera - 81.171 Menciones

El largo nombre de este pueblo costero de la provincia de Cádiz no parece desmotivar a los instagrammers, que no dudan en dedicarle nada menos que 81.171 menciones. Será por su belleza andaluza, ya que Vejer es un hermoso laberinto de casas de cal y serpenteantes callejuelas con molinos de agua, patios repletos de flores y azulejos nazarís, que presume, además, de una riqueza gastronómica envidiable. No te pierdas el casco antiguo amurallado, con joyas como el Arco de las Monjas.