Cartel de estrellas para la 36 edición del Purple Weekend de León

León ya se prepara para celebrar la 36 edición del Purple Weekend, el festival mod y sixtie por excelencia, que se realizará los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en el escenario de Espacio Vías León. La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha presentado este festival, acompañada de Juan Dopico, presidente Centro León Gótico, Miguel Borraz, director Purple Weekend, y Héctor César Lendoiro, de Más Galicia.

La concejala de Acción y Promoción Cultural ha destacado la importancia de este evento que se ha convertido ya en un clásico del puente de diciembre en León gracias a la calidad de las bandas participantes y al colorido de toda la programación cultural que lo acompaña. «Es un festival que se ha convertido en una cita intergeneracional imprescindible para la ciudad y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León», ha precisado.

En esta edición el Purple Weekend cuenta con un exquisito cartel de bandas nacionales e internacionales en el que destacan Nick Waterhouse (USA), Drink The Sea (WW), The Molotovs (UK), Laurie Wright (UK), The Spitfires (UK), The Horrors (UK) y The Peawees (IT), han añadido los organizadores.

Conciertos y sesiones DJ que se complementarán con un variado y completo programa cultural con la tradicional Scooter Run, el mercadillo vintage, de la feria del disco, de exposiciones y con el día especial de puertas abiertas para toda la familia que se celebrará el 8 de diciembre. El Purple Weekend Estrella Galicia está organizado por el Ayuntamiento de León y Centro León Gótico, con la producción de Masgalicia y el patrocinio de Estrella Galicia.

