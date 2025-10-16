Pesca de trucha en la plaza Mayor, 10KM y un actor de 'La Casa de Papel' este fin de semana

Ana G. Barriada León Jueves, 16 de octubre 2025, 08:08 Comenta Compartir

1 Pesca en el centro de León

Una nueva edición de l Feria Destino Pesca llega a la ciudad de León en el marco de la Semana Internacional de la Trucha. A lo largo de toda la semana se han desarrollado diferentes actividades aunque la más llamativa sin duda y que este fin de semana se abre al público general es la gran piscina que se ha ubicado por segundo año en la plaza Mayor de León con cientos de truchas para fomentar el aprendizaje sobre la pesca sin muerte.

2 10 km León

La carrera '10KM León, Cuna del Parlamentarismo' es una de las pruebas deportivas más populares de la capital leonesa que regresa este domingo 19 de octubre a la capital. Se espera que cerca de 4.000 corredores participen en las distintas categorías de esta prueba que convierte el centro de la ciudad en una auténtica pista de atletismo al aire libre.

3 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Más de 50.000 libros desde novelas hasta cuentos, facsímiles o ediciones especiales se dan cita en la XXXII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de León. Hasta el 26 de octubre se puede visitar en pleno centro de León, junto a la plaza de San Marcelo, en la que participan nueve librerías.

4 Mushing en Coyanza

Valencia de Don Juan vuelve a convertirse en la capital del mushing, un deporte que gana cada vez más adeptos y donde los perros son los verdaderos protagonistas. Este fin de semana acoge diferentes pruebas en modalidades decarro, patín, bikejorin y canicross, y sube un peldaño más convirtiéndose en sede de la Copa de Castilla y León.

5 CantaJuegos para los más pequeños

El espectáculo 'Mega Hits' de CantaJuego llega este domingo 19 de octubre al Auditorio Ciudad de León. Una oportunidad única para disfrutar en familia, conectar a través de la música y vivir la magia de los grandes clásicos de la compañía en funciones previstas para las 12:30 y las 17:00 horas.

6 Roadshow del Incibe en León

Del 14 al 18 de octubre el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) instala en León su Roadshow de #ExperienciaINCIBE para capacitar en ciberseguridad a la ciudadanía. Un gran camiónestará disponible para centros escolares por las mañanas de martes a viernes, con visitas ya cerradas y, abierto a todo el público y todas las edades, en horario de tarde, de lunes a viernes de 16.30 a 19.30 h y el sábado en horario de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 h.

El objetivo es sensibilizar, concienciar, educar, promover y divulgar la ciberseguridad entre todos los usuarios y por ello el caminón se ubica en la Explanada de los Pendones Leoneses junto a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla León.

7 Presentación de un libro en San Feliz

La Casona San Feliz en San Feliz de Torío acoge este sábado 18 de octubre a las 13:00 horas la presentación del último trabajo de Marta Inés Rodríguez. 'Hijas de los peores tiempos. Lola' centrará el evento con entrada libre hasta completar aforo que contará con la presencia de la autora y de la periodista María Fernández Martínez.

8 Hovik Keuchkerian en León

Hovik Keuchkerian, el actor que se hizo mundialmente conocido por su papel como Bogotá en 'La Casa de Papel', llega este fin de semana al Auditorio Ciudad de León con su espectáculo 'Grito'. Será este sáabdo 18 de octubre a las 20:30 horas.

9 Coral

El Encuentro Coral del Coro de Adultos Las Veredas, de Colmenarejo (Madrid), y la Coral Torreblanca, se celebra este sábado 18 de octubre a las 20:00 horas en la iglesia de San Martín en León.

10 Teatro con fin solidario

Este domingo 19 de octubre la compañía de teatro Pesquedrama actúa en el Teatro San Francisco de León con su obra 'Lorca, la nota discordante'. Un espectáculo benéfico destinado a la asociación 'Por dos pulgares de nada', entidad que apoya la investigación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) y que tiene como protagonista a Darío Rodríguez de Haro, un niño que padece dicha enfermedad. La obra comenzará a las 19:00 horas.

11 Salud mental e incendios

El Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de León organiza la mesa redonda 'Incendios 2025 & Salud Mental' en el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2025. El encuentro se celebra el jueves 16 de octubre, a las 18:30 horas, en el Salón de Actos Alfonso V del Ayuntamiento de León. La cita abordará el impacto emocional de los incendios recientes en la provincia de León, tanto en la población afectada como en los profesionales de emergencias, medioambiente, psicología, voluntariado y periodismo que trabajan en primera línea.

Temas

Planes de León