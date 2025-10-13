leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La piscina con truchas en la plaza Mayor de León la anterior edición.

La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León

Las actividades de la Feria Destino Pesca regresan esta semana a León y ocuparán el centro de la ciudad el fin de semana

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:28

Comenta

Una nueva edición de la Feria Destino Pesca de Castilla y León toma las calles de León esta semana. Del 17 al 19 de octubre, la capital acoge diferentes actividades didácticas y educativas que abordan los detalles de la pesca, y retoman uno de los eventos más vistosos en la plaza Mayor: la instalación de un gran lago artifical de pesca.

Se trata de la llamada Aula del Río, un área expositiva dodne se explica a los más pequeños el fundionamiento de los ríos, especies y hábitats, normativa y buenas prácticas, seguridad y manejo del equipo, y conservación del entorno. El objetivo es comprender el medio acuático y fomentar una pesca respetuosa.

En concreto, en la zona de la piscina, los participantes se inician en la práctica del lance, el manejo de la caña y el montaje de aparejos. La actividad se realiza con criterios de pesca sin muerte y en un recinto seguro y controlado, apto para todas las edades.

Ocupará la plaza Mayor de León el sábado 18 y el domingo 19 en horario de 10:00 – 14:00 h y de 16:30 h – 19:30 h el sábado y de 11:00 – 14:00 h el domingo.

El mercado vuelve a San Pedro

Por este motivo, el mercado tradicional de productos agroalimentarios de la plaza Mayor se trasladará esta semana, concretamente el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre, al parking de San Pedro. Se trata de un cambio puntual debido a que en la Plaza Mayor se van a celebrar actividades relacionadas con la Semana Internacional de la Trucha.

La próxima semana el mercado de productos alimentarios, que se realiza semanalmente los miércoles y sábados en horario de mañana, regresará a la plaza Mayor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan al Hospital de León al hombre que amenazaba con lanzarse al vacío
  2. 2 El Black Friday dará paso a la apertura de una conocida marca en Ordoño II
  3. 3 Localizado con vida el hombre desaparecido en Escuredo
  4. 4 Atropellan a dos personas de avanzada edad en el centro de León
  5. 5 Del Ejido a Santa Ana, y con tinta invisible: consejos para evitar que te roben en casa
  6. 6 Carlos Martínez: «Los problemas de León no van a resolverse con una escisión administrativa; lo siento»
  7. 7 León corea al unísono: «¡Viva la Guardia Civil!»
  8. 8 Jurado popular y tres años después: la Audiencia recibe el matricidio de Nochebuena
  9. 9 Vecinos de Santa Colomba achacan a un convenio con la Fundación Club 45 el incremento de impuestos
  10. 10 El incendio arrasó sus casas y no han podido volver: «Llegaron los bomberos y no tenían agua»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León

La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León