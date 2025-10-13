La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León Las actividades de la Feria Destino Pesca regresan esta semana a León y ocuparán el centro de la ciudad el fin de semana

Ana G. Barriada León Lunes, 13 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Una nueva edición de la Feria Destino Pesca de Castilla y León toma las calles de León esta semana. Del 17 al 19 de octubre, la capital acoge diferentes actividades didácticas y educativas que abordan los detalles de la pesca, y retoman uno de los eventos más vistosos en la plaza Mayor: la instalación de un gran lago artifical de pesca.

Se trata de la llamada Aula del Río, un área expositiva dodne se explica a los más pequeños el fundionamiento de los ríos, especies y hábitats, normativa y buenas prácticas, seguridad y manejo del equipo, y conservación del entorno. El objetivo es comprender el medio acuático y fomentar una pesca respetuosa.

En concreto, en la zona de la piscina, los participantes se inician en la práctica del lance, el manejo de la caña y el montaje de aparejos. La actividad se realiza con criterios de pesca sin muerte y en un recinto seguro y controlado, apto para todas las edades.

Ocupará la plaza Mayor de León el sábado 18 y el domingo 19 en horario de 10:00 – 14:00 h y de 16:30 h – 19:30 h el sábado y de 11:00 – 14:00 h el domingo.

El mercado vuelve a San Pedro

Por este motivo, el mercado tradicional de productos agroalimentarios de la plaza Mayor se trasladará esta semana, concretamente el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre, al parking de San Pedro. Se trata de un cambio puntual debido a que en la Plaza Mayor se van a celebrar actividades relacionadas con la Semana Internacional de la Trucha.

La próxima semana el mercado de productos alimentarios, que se realiza semanalmente los miércoles y sábados en horario de mañana, regresará a la plaza Mayor.